Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İstanbul’da PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmaktan tutuklu bulunan ve örgütle bağlantılı kişilere finansman sağladığı tespit edilen Sedat A. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgüt tarafından propaganda amacıyla kullanılan renkli flama ele geçirildi.