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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda uzman çavuş şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 30 Nisan 2022'de kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı, teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

DHA

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Çarkcı için taziye mesajı yayımladı. Twitter'dan yapılan paylaşımda "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ise Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Çarkcı için başsağlığı mesajı yayımladı. Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.


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