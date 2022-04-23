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Gündem Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu
ANKARA

Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada piyade uzman çavuş Kubilay Çon'un şehit olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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