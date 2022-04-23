Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

ÖZGÜN Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen askerlerin isimleri