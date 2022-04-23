Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 54'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu’nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonunda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 54 oldu."

Teröristleri saklandıkları sığınak ve mağaralara gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu’nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonunda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 54 oldu. pic.twitter.com/cnIsQGNQmJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2022

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