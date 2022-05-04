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Gündem Pençe-Kilit Operasyonunda PKKnın mağaralarına tek tek giriliyor
ANKARA

Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'nın mağaralarına tek tek giriliyor

Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu'nu başarıyla sürdürdüğü belirten Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Pençe-Kilit Operasyonunda PKKnın mağaralarına tek tek giriliyor
PKK sığınağından çıkan silah ve mühimmatlardan bazıları...

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu'nu başarıyla sürdürdüğü belirtildi.

63 TERÖRİST ETKİSİZ

Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Mehmetçiğin, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, bugüne kadar 63 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT

Arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmeye devam ettiği bildirilen açıklamada, son olarak 20 el bombası, 1 RPG-7 roketatar, 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 2 şarjör, 1 PKMS makineli tüfek, 13 RPG-7 antitank mühimmatı, 1 RPG-7 anti personel mühimmatı, 58 havan mühimmatı, 9 havan HEAT mühimmatı, 400 Doçka makineli tüfek mühimmatı, bir Doçka namlusu, 13 basma düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildiği vurgulandı.

Operasyonlarda ayrıca el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif elektronik devre malzemesi, infilaklı fitil, sıvı cıva, 2 oksijen tüpü ile 3 telsiz vericisi, 19 radyo frekans vericisi, 1 telsiz, ilk yardım çantası, 2 termal şemsiye ve kafa feneri bulunduğu kaydedildi.


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