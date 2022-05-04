Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'nın mağaralarına tek tek giriliyor

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu'nu başarıyla sürdürdüğü belirtildi.

63 TERÖRİST ETKİSİZ

Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Mehmetçiğin, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, bugüne kadar 63 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.https://t.co/dD1cf8vRe6#MSB pic.twitter.com/Jg8EB18Jta — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2022

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT

Arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmeye devam ettiği bildirilen açıklamada, son olarak 20 el bombası, 1 RPG-7 roketatar, 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 2 şarjör, 1 PKMS makineli tüfek, 13 RPG-7 antitank mühimmatı, 1 RPG-7 anti personel mühimmatı, 58 havan mühimmatı, 9 havan HEAT mühimmatı, 400 Doçka makineli tüfek mühimmatı, bir Doçka namlusu, 13 basma düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildiği vurgulandı.

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Operasyonlarda ayrıca el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif elektronik devre malzemesi, infilaklı fitil, sıvı cıva, 2 oksijen tüpü ile 3 telsiz vericisi, 19 radyo frekans vericisi, 1 telsiz, ilk yardım çantası, 2 termal şemsiye ve kafa feneri bulunduğu kaydedildi.

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