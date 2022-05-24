Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Dört asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

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ÜST KADEME SINIR HATTINA GİTTİ





Pençe Kilit operasyonunda teröristlerin hain saldırısında üç askerin şehit olmasının ardından bölgedeki karadan ve havadan operasyonların devam ettiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği öğrenildi.

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DHA

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli ile ilgili Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Bakan Akar’ın taziye mesajı yayımladı.

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Akar’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Kahraman silah arkadaşlarımız, 24 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

MSB yaralı askerlerden birinin hastanede şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Abdulkadir Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

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GÜNDEM Pençe Kilit Harekatı'nda ikinci aşama: Üsler geçiş noktalarını kilitleyecek

DÜNYA Pençe Kilit'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

OYNAT 00:22 Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 63'e yükseldiğini açıkladı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hâle getirildi ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63'e yükseldi.' ifadeleri kullanıldı. BiP'te paylaş

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