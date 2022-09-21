Pençe Kilit’te PKK’ya ağır darbe: O tepe Mehmetçik'in

Pençe-Kilit operasyonunda terör örgütü PKK'ya büyük bir darbe daha indirildi. Komandolar, Zap Vadisi'ndeki Mehmetçik Tepe'yi büyük ölçüde kontrol altına alarak örgütün stratejisini parçaladı. PKK'nın hayat damarlarından tepe, teröristlerin tahkimat yaptığı önemli bir lojistik merkezdi. TRT Haber, operasyona ve bölgenin stratejik önemine dair dikkat çekici bilgilere ulaştı.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlayan Pençe-Kilit Operasyonu'nda önemli bir aşama kaydedildi. Zap Vadisi’nde devam eden operasyonda teröristler, Mehmetçik Tepe'ye yoğun olarak tahkimat yapıyordu. Örgüt son dönemde silah ve mühimmat sevkiyatını bu bölgeye gerçekleştiriyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri o cephaneliği ele geçirdi. Tepe, Irak'ın Kuzeyinde, Çukurca’nın 25 km güneyinde bulunuyor. Zap Vadisi’ni kontrol eden kilit bir nokta olarak değerlendiriliyor. Hakim konumdaki bölge, Uzundere ve Güven Dağı’ndan gelerek Kazan Vadisi ile birleşiyor. Çukurca’ya uzanan alanların yanı sıra Zap Vadisi’ne giden yolu kontrol ediyor.

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TÜNELLERDE KAPI BULUNUYOR

Bölgede biribiriyle bağlantılı onlarca giriş ve çıkışın bulunduğu, metrelerce uzunluktaki tüneller ortaya çıkarıldı. Mehmetçiğin tek tek girdiği tünellerin yaşama alanı olarak kullanıldığı belirlendi. Bazı tünellerin girişlerinde demir kapı bulunuyor. Arama tarama faaliyetlerinde bir tünelde muayene odası olduğu, yaralı teröristlerin bu odalarda tedavi edildiği tespit edildi.

500 MAĞARA İMHA EDİLDİ

Pençe-Kilit Operasyonu ile bölgede 380'in üzerinde terörist ve 500'den fazla mağara ve sığınak imha edildi. Mehmetçik Tepe’nin büyük ölçüde kontrole alınmasıyla Zap Vadisi’ndeki terör üslerine ‘kilit’ vuruldu.

Taciz ateşine ceza kesildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu arada İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda yıl başından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısının 90'a yükseldiği belirtildi.



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