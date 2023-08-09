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Pençe Kilit'ten acı haber: Operasyon bölgesinde iki asker şehit oldu, üç asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu iki askerin şehit olduğunu, üç askerin yaralandığını bildirdi.

19:43 . 9/08/2023 Çarşamba
DHA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşinde, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek'in şehit düştüğü, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan askerlerin derhal hastaneye sevk edildiği aktarılan açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada,
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."
ifadelerine yer verildi.


#Milli Savunma Bakanlığı
#Şehit
#Asker
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