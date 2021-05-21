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ANKARA

Pençe operasyonlarında mühimmat dolu mağara imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarında tespit edilen mağaranın, içindeki mühimmat ile kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Pençe operasyonlarında mühimmat dolu mağara imha edildi
Bakanlık, mağaranın imha edilme görüntülerini yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi" denildi.
Paylaşımda, kullanılamaz hale getirilen mağaranın görüntüleri de yer aldı.

Pençe operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi
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Pençe operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe operasyonları kapsamındaki arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara, içindeki mühimmatla kullanılamaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile kullanılamaz hale getirildi.' ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, mağara ve mühimmatlar ile imha görüntüleri de yer aldı.


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