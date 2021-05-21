Pençe operasyonlarında mühimmat dolu mağara imha edildi

Pençe operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe operasyonları kapsamındaki arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara, içindeki mühimmatla kullanılamaz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile kullanılamaz hale getirildi.' ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, mağara ve mühimmatlar ile imha görüntüleri de yer aldı.