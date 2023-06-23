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Pençe Operasyonu bölgesinden acı haber: Taciz ateşiyle yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Operasyonu bölgesinde, teröristlerin taciz ateşinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

11:47 . 23/06/2023 Cuma
DHA
Özcan Kaya

Özcan Kaya

15 Haziran 2023 günü sabaha karşı saat 03.30 civarlarında Kuzey Irak’a yol kontrolüne giden tim ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Uşaklı Sözleşmeli Er Özcan Kaya ağır yaralandı. Çıkan çatışmada şarapnel parçası ve göğsüne kurşun yarası alan Kaya, Hakkari Çukurca’da ilk müdahale yapıldıktan sonra GATA Askeri Hastanesine kaldırıldı. Sekiz gündür yaşama tutunmaya çalışan 15 yaşındaki Kaya, bugün sabah saatlerin yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Nişanlı olan şehit askerin, yarın baba ocağı olan Banaz ilçesine bağlı Öksüz köyünde toprağa verileceği öğrenildi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın, Pençe Operasyonu bölgesinde, 15 Haziran'da teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edildiği bildirildi. Açıklamada,
"Kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"
denildi.

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Özcan Kaya için yayımladığı taziye mesajında,
"Kahraman silah arkadaşımız, 23 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"
ifadelerini kullandı.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Uşak Valisi Dr. Turan Ergün,
“Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan ilimiz Banaz ilçesi Öksüz köyü nüfusuna kayıtlı P. Söz. Er Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimizin naaşı 24 Haziran 2023 Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Öksüz köyünde kılınacak cenaze namazı akabinde askeri törenle defnedilecektir. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yüce Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyorum”
dedi.



#MSB
#şehit
#Özcan Kaya
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