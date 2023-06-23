Pençe Operasyonu bölgesinden acı haber: Taciz ateşiyle yaralanan asker şehit oldu

Özcan Kaya
15 Haziran 2023 günü sabaha karşı saat 03.30 civarlarında Kuzey Irak’a yol kontrolüne giden tim ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Uşaklı Sözleşmeli Er Özcan Kaya ağır yaralandı. Çıkan çatışmada şarapnel parçası ve göğsüne kurşun yarası alan Kaya, Hakkari Çukurca’da ilk müdahale yapıldıktan sonra GATA Askeri Hastanesine kaldırıldı. Sekiz gündür yaşama tutunmaya çalışan 15 yaşındaki Kaya, bugün sabah saatlerin yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Nişanlı olan şehit askerin, yarın baba ocağı olan Banaz ilçesine bağlı Öksüz köyünde toprağa verileceği öğrenildi.