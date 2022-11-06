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KONYA

Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu: Acı haber Konya'daki ailesine ulaştı

Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın (24) acı haberi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesindeki ailesine ulaştı.

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Haber Merkezi DHA
Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu: Acı haber Konyadaki ailesine ulaştı
Acı haber memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan eşi Kübra Nur Yıldız'a, askeri yetkililer tarafından verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın (24)
Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın (24)

Acı haber memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan eşi Kübra Nur Yıldız'a, askeri yetkililer tarafından verildi.

Yetkililer, daha sonra da babası Duran Yıldız'ın evine giderek acı haberi verdi.

Yıldız'ın acı haberi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesindeki ailesine ulaştı.
Yıldız'ın acı haberi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesindeki ailesine ulaştı.

3 kız kardeşi olan şehit Yıldız'ın annesi Meryem Akyol'un da Ankara’da yaşadığı öğrenildi. Şehit Yıldız'ın cenazesinin yarın Ereğli'de defnedilmesi bekleniyor.

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