Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu: Acı haber Konya'daki ailesine ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Acı haber memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan eşi Kübra Nur Yıldız'a, askeri yetkililer tarafından verildi.
Yetkililer, daha sonra da babası Duran Yıldız'ın evine giderek acı haberi verdi.
3 kız kardeşi olan şehit Yıldız'ın annesi Meryem Akyol'un da Ankara’da yaşadığı öğrenildi. Şehit Yıldız'ın cenazesinin yarın Ereğli'de defnedilmesi bekleniyor.