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Pençe-Şimşek operasyon bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavisine hastanede devam edilen bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe-Şimşek operasyon bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu
Foto/arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde 5 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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