Pençe-Şimşek operasyon bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu

Hayat

Kuş sesleri ovalara yayılır

İngiltere’de King’s College London Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma “kuş seslerinin” gerçekten de insanların ruhunda belirli bir müddet rahatlama yaşattığını ortaya koydu. Haaretz gazetesinin haberine göre bir kuşun “şakımasını” duymak ya da hareketlerini izlemek dahi 8 saate kadar huzurlu bir ruh haline kavuşmamız için yeterli.