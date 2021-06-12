Gündem Pençe-Şimşek operasyonunda 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Şimşek operasyonunda 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe-Şimşek operasyonunda 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Mağarada yapılan arama-tarama faaliyetinde; 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 35 adet el bombası, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Doçka makineli tüfek ve mühimmat ele geçirildi."

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