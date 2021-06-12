Pençe-Şimşek operasyonunda 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Mağarada yapılan arama-tarama faaliyetinde; 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 35 adet el bombası, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Doçka makineli tüfek ve mühimmat ele geçirildi."

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.https://t.co/Mq1ZuzShqy#MSB #TSK pic.twitter.com/1Porm0WYUt REKLAM June 12, 2021

GÜNDEM MSB duyurdu: PKK'lılar hava harekatıyla öldürüldü

GÜNDEM MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi