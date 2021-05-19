Gündem Pençe-Yıldırım operasyonunda 3 PKKlı terörist daha etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Yıldırım operasyonunda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Toplam sayı 116 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe-Yıldırım operasyonunda 3 PKKlı terörist daha etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri gördükleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 116 oldu" denildi.

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Toplam sayı 116 oldu

Toplam sayı 116 oldu

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