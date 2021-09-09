Gündem Pencere kenarına çıkarak yürekleri ağza getiren çocuğun annesi konuştu Hala elim ayağım titriyor
İSTANBUL

Pencere kenarına çıkarak yürekleri ağza getiren çocuğun annesi konuştu: Hala elim ayağım titriyor

Başakşehir'de 15 katlı binanın 7'nci katındaki pencere pervazına çıkıp oturan 2 yaşındaki çocuğun annesi, "Hala elim ayağım titriyor. Dünden beri yaşamıyor gibi hissediyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Pencere kenarına çıkarak yürekleri ağza getiren çocuğun annesi konuştu: Hala elim ayağım titriyor
Anne, görüntüleri izleyince şoka girdiğini söyledi.

İstanbul Başakşehir Kayaşehir'deki 15 katlı bir sitenin 7'nci katındaki dairenin pencere pervazına çıkıp dakikalarca oturan 2 yaşındaki çocuk komşuları tarafından görüntülendi.

Başakşehir'de yürekleri ağza getiren olay: Küçük çocuk pencerenin dışındaki mermere oturdu
OYNAT 01:00
Başakşehir'de yürekleri ağza getiren olay: Küçük çocuk pencerenin dışındaki mermere oturdu
Başakşehir, Kayaşehir'de pencerenin dışındaki mermere oturan küçük çocuk yürekleri ağza getirdi.

Küçük çocuk bir süre sonra içeriye girerken, o anları telefon kamerası ile kaydeden kadın derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.


DHA

"ANANESİ UYUYAKALMIŞ"

Görüntülerde sonrası şoka girdiğini söyleyen anne o anları anlattı:


Anne, "Büyük kızım okuldaydı onu okuldan almaya gittim. Çocuğumu annemin yanına bıraktım. Rüzgârdan pencere açılmış. Annem de yaşlı olduğu için uyuya kalmış. Şu an bile çok kötü durumdayım. Okuldan büyük kızımı alıp geldiğim an herkes aşağıdaydı ben hemen yukarı çıktım. Zaten kızım pencereden kendi çabasıyla inmiş. Dünden beri kendimde değilim" dedi.

DHA

"ÇOK DİKKAT EDERİM AMA ARTIK OLACAĞI VARMIŞ"

Bütün ailelerin çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyen anne, "Normalde kapıyı kilitlerim. Cami kapatırım. Çok dikkat ederim ama artık olacağı varmış. Bu saatten sonra kızımı asla yanımdan ayırmam. Hala elim ayağım titriyor. Dünden beri yaşamıyor gibi hissediyorum. Bebeğim ikinci kez doğmuş gibi hissediyorum. Ben bu olayı yaşamadan önceden de dikkatli bir anneydim" diye konuştu. Anne, "Bu akşam camlara çocuk kilidi taktıracağım. Normalde hep kızların yanında biri dururdu. Artık ben evdeyken bile çocuk kilidim kapalı olacak" dedi.

Kayaşehir'de yürekler ağza getiren görüntü
GÜNDEM
Kayaşehir'de yürekler ağza getiren görüntü

"KAPILAR DA KİLİTLİ OLDUĞU İÇİN KİMSE İÇERİ GİREMEDİ"

Aynı sitede oturan Ayda Nur, "Bütün olayı baştan sona izledim. Hatta videoya çektim. Çocuğun içeri girmesi bile çok tehlikeliydi. Oyuncağını bile pencereye çıkarmıştı. Camın kenarında oyuncağıyla oynuyordu. Kapılar da kilitli olduğu için kimse içeri giremedi" diye konuştu.

İstanbul'da feci olay: 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
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İstanbul'da feci olay: 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Pencere kenarında yürüyen küçük kız korkuttu
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Pencere kenarında yürüyen küçük kız korkuttu
İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan Tenerife Adası'nda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Küçük bir çocuk beş katlı bir binanın camından çıkıp daracık bir çıkıntıda koşmaya başladı. Video kısa süre içinde binlerce kez görüntülendi.


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