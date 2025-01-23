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Pencereden atlayarak kurtulmuşlardı: Göz gözü görmüyordu

Pencereden atlayarak kurtulmuşlardı: Göz gözü görmüyordu

04:0023/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Hülya Karadağ, Emine Karadağ.
Hülya Karadağ, Emine Karadağ.

Grand Kartal Otel'de çıkan yangından pencereden atlayıp kurtulan Hülya Karadağ ve kızı Emine Karadağ, yaşadığı dehşeti anlattı.

Dumanın oteli bir anda sardığını belirten Hülya Karadağ, “Yangın merdivenini dumandan bulamazdık. Koridorda 2 oda ileriye bile gidemedik. İnsanlar birbirine çarpıyordu. Yönlendiren kimse de olmadı. Kendi kendimize kurtulduk. Yangın alarmı yoktu. Alarm çalsa daha erken hareket ederdik” dedi. Kızı Emine Karadağ ise otelin içindeki 2 yangın merdiveninin nerede olduğunu bile görmediklerini söyledi: “Her yer dumandı. Yangın merdivenine gidilebilecek gibi değildi. Merdiven neredeydi, görmedik bile.”



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#Grand Kartal Otel

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