Pencereden atlayarak kurtulmuşlardı: Göz gözü görmüyordu

Dumanın oteli bir anda sardığını belirten Hülya Karadağ, “Yangın merdivenini dumandan bulamazdık. Koridorda 2 oda ileriye bile gidemedik. İnsanlar birbirine çarpıyordu. Yönlendiren kimse de olmadı. Kendi kendimize kurtulduk. Yangın alarmı yoktu. Alarm çalsa daha erken hareket ederdik” dedi. Kızı Emine Karadağ ise otelin içindeki 2 yangın merdiveninin nerede olduğunu bile görmediklerini söyledi: “Her yer dumandı. Yangın merdivenine gidilebilecek gibi değildi. Merdiven neredeydi, görmedik bile.”