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İSTANBUL

Pendik Belediyesi'nden Azerbaycan'a dev bayrak ile destek mesajı

Pendik Belediyesi’nden Azerbaycan’a dev bayraklı destek

Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'daki topraklarını kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan ordusuna geniş çaplı destek yağmaya devam ediyor. Pendik Belediyesi'nden de anlamlı bir destek geldi. Belediye binasına dev Azerbaycan bayrağı asılarak cephedeki Azerbaycan ordusuna destek mesajı verildi. Belediye Başkanı Ahmet Cin, bu destek için “Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında, onların yanında yer almak adına belediye binamıza Azerbaycan Bayrağını astık. Dualarımız onlarla” dedi.

Haber Merkezi İHA
Pendik Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek mesajı.
Pendik Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek mesajı.

İstanbul'da Pendik Belediyesi binasına dev Azerbaycan bayrağı asıldı.

İHA
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den Azerbaycan'a destek mesajı.

Azerbaycan’a dev bayraklı destek

Pendik Belediyesi Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına yönelik yürüttüğü operasyona destek için merkez binasına dev Azerbaycan Bayrağı astı. 6*9 metre ölçülerindeki bayrak, Türk Bayrağıyla birlikte dalgalanmaya başladı. Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında, onların yanında yer almak adına belediye binamıza Azerbaycan Bayrağını astık. Dualarımız onlarla” dedi.

İHA
Pendik Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek mesajı.

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