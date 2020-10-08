Pendik Belediyesi'nden Azerbaycan'a dev bayrak ile destek mesajı Pendik Belediyesi’nden Azerbaycan’a dev bayraklı destek Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'daki topraklarını kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan ordusuna geniş çaplı destek yağmaya devam ediyor. Pendik Belediyesi'nden de anlamlı bir destek geldi. Belediye binasına dev Azerbaycan bayrağı asılarak cephedeki Azerbaycan ordusuna destek mesajı verildi. Belediye Başkanı Ahmet Cin, bu destek için “Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında, onların yanında yer almak adına belediye binamıza Azerbaycan Bayrağını astık. Dualarımız onlarla” dedi.

Haber Merkezi 08 Ekim 2020, 11:26 Son Güncelleme: 08 Ekim 2020, 11:34 İHA