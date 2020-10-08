Pendik Belediyesi’nden Azerbaycan’a dev bayraklı destek

İstanbul'da Pendik Belediyesi binasına dev Azerbaycan bayrağı asıldı.
Azerbaycan’a dev bayraklı destek
Pendik Belediyesi Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına yönelik yürüttüğü operasyona destek için merkez binasına dev Azerbaycan Bayrağı astı. 6*9 metre ölçülerindeki bayrak, Türk Bayrağıyla birlikte dalgalanmaya başladı. Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında, onların yanında yer almak adına belediye binamıza Azerbaycan Bayrağını astık. Dualarımız onlarla” dedi.