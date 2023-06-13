Pendikli çocuklar en hızlı olmak için yarıştı

Pendik Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen turnuvada sporcular en hızlı unvanı için yarıştı. İlçe genelindeki 52 İlkokul ve 58 ortaokuldan katılan sporcular arasında her okulun en hızlısı seçilenler yarıştı. 4 ve 6. sınıf kategorisinde bir kız ve bir erkek olmak üzere toplamda 220 sporcu şampiyonluk için koştu. Yarışların sonunda tüm katılımcı öğrencilere katılım madalyası ile dereceye girenlere başarı madalyaları verildi.