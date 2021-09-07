Pendik’te çatıya çıkan genç öğrencilerin geçtiği yola tuğla fırlattı Pendik’te bir inşaatın çatısına çıkan genç, öğrenci geçişlerinin yoğun olduğu yola tuğla fırlatmaya başladı. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonrası şahıs çatıdan indirilirken, yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi 07 Eylül 2021, 12:13 Son Güncelleme: 07 Eylül 2021, 12:46 İHA