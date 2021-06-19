Pendik'te depremden etkilendiği öne sürülen apartman tahliye edildi

İstanbul'da saat 15.00 sıralarında, merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pendik Kaynarca Mahallesi, Çamdalı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu bina kullanıma elverişsiz olduğu için tahliye edildi.

Bina sakinleri belediye misafirhanesine götürüldü. Bina belediye ekipleri tarafından mühürlenerek, bina çevresine demir barikatlar koyuldu. Pendik Belediyesi Zabıta ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarına araçlarını çekerek çevre önlemi aldı.

"Komşumuzda hasar olmuş"

Mahalle esnafı Musa Kılıç, "Komşular boşalttılar binayı. Şu anda oturan kimse yok. Belediye ekipleri mühürledi zaten. Bina sakinlerinin nereye gittiklerini bilmiyorum. Akrabalarına gitmiş olabilirler. Zaten oturanların hepsi kiracı. Mal sahipleri oturmuyor burada. Depremi biz de hissettik. Bayağı şiddetliydi. Bayağı ses çıktı. Bende burada iş yerimdeydim. Herhangi bir malzemem yıkılmadı. Herhangi bir hasarımız yok ama komşumuzda hasar olmuş. Komşu dışarıya çıkınca anladık zaten" şeklinde konuştu.

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