Gündem Pendikte istinat duvarı çöken beş katlı bina boşaltıldı
İSTANBUL

Pendik'te istinat duvarı çöken beş katlı bina boşaltıldı

Pendik'te inşaata ait temel kazma çalışması sırasında beş katlı binanın istinat duvarı çöktü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Haber Merkezi DHA
Pendikte istinat duvarı çöken beş katlı bina boşaltıldı
Ekipler, apartman sakinlerini risk taşıyan binadan tahliye etti.

Pendik Şeyhli Mahallesi'nde akşam saatlerinde beş katlı binanın bitişiğinde yapılan inşaatta kepçe ile temel kazma çalışmaları sürerken apartmanın giriş tarafındaki istinat duvarı çöktü. Gürültüyü duyan apartman sakinleri büyük korku yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartman sakinlerini risk taşıyan binadan tahliye etti. Binada pastane olarak işletilen dükkanda da kapatıldı. Zabıta ekipleri kazı yapılan inşaat ve binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından binanın hasar görüp görmediği belirleneceği öğrenilirken boşaltılan bina Pendik Belediyesi tarafından tedbir amaçlı geçici olarak mühürlendi.

DHA

"BİNANIN NERESİNİN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ"

Bina sakini Hasan Altınöz "Bir kazadır olmuş. Şu an belediye ekiplerinin gelmesini bekliyoruz. İnsanlar dışarıda mağdur durumda. Biz de dışarıda kalmayı düşünüyoruz eğer böyle bir şey olursa. Yapacak bir şey yok. Binanın neresinin zarar gördüğünü bilmiyoruz. Sadece duvarlarının ve çevresinin zarar gördüğünü görüyoruz. Ne durumda olduğunu bilmiyoruz içeri giremedik, polisler izin vermedi." dedi.

DHA

"BİZ DE ŞOKTAYIZ, BİNAMIZ RİSK ALTINDA"

Duran Altınöz ise, "Karşı binada oğlumun balkonunda yemek yerken kepçenin hafriyat aldığını gördük. Orada 3 kişi duvar ölçümü yapıyordu. Allahtan onların üzerine yıkılmadı. Bir anda lavaboya gittim, geldiğimde duvarın yıkıldığını gördüm. Sonra bir panik yaşandı, bina boşaltıldı. Biz de şoktayız. Binamız risk altına girdi şu an. Ekiplere haber verdik. İtfaiye tüm tedbiri aldı ama risk henüz geçmiş değil. Binamıza girebilir miyiz, giremez miyiz? Bu geceyi nerede geçiririz onun düşüncesindeyiz." şeklinde konuştu.

Mahalle sakini Çayan Can, "Duvarın yıkılmasından yarım saat önce çocuklar orada oynuyordu. Kalabalıktı. Öğlen gibi olsaydı büyük bir facia olabilirdi. Tozu gördük, sese çıktık biz. 'Kamyon mu devrildi' dedik. Kamyon düştü sandık." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ümraniye'de korku dolu anlar: İki bina boşaltıldı
GÜNDEM
İstanbul Ümraniye'de korku dolu anlar: İki bina boşaltıldı

Faciaya kıl payı: İstanbul'da 5 katlı bina çöktü
GÜNDEM
Faciaya kıl payı: İstanbul'da 5 katlı bina çöktü

Abone Ol Google News
Eve giren ekipler şaşkına döndü

Eve giren ekipler
şaşkına döndü

​Apartmandan kötü kokular gelince ihbarda bulundular.
Yürüyüş yaparken buldu

Yürüyüş yaparken buldu

Esrarengiz taşın sırrını çözmeye çalışıyor.
Seçimler özgürve adil olmayacak

Seçimler özgür
ve adil olmayacak

Beş ülkeden Suriye'de hileli seçim vurgusu.

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı.

​Türkiye'nin 25 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı.

​Kudüs'teki konsolosluk yeniden açılacak.

​Üç bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın 'uyuşturucu ticareti' yaptığını iddia etmişti

Dünyada sadece 4 yerde var

Dünyada sadece 4 yerde var

80 milyon yıllık: Diğerlerinden ayıran özelliği dikkat çekti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.