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Pendik'te polis noktasına silahlı saldırı: Kaymakamlık lojmanına ateş edip kaçtılar

Pendik Kaymakamlığı lojmanında yer alan polis noktasına motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

00:58 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:04 - 17/02/2024 Cumartesi
IHA
Pendik'te kaymakamlık lojmanına silahlı saldırı düzenlendi.
Pendik'te kaymakamlık lojmanına silahlı saldırı düzenlendi.

Ayrıntılar geliyor...

#İstanbul
#Pendik
#Silahlı Saldırı
32 dakika önce
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