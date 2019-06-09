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Pendik'te sahile ölü at vurdu - Pendik sahilinde ölü at

Pendik Sahili'ne 'ölü at' vurdu

Pendik Sahili'nde kıyıya vuran at cesedi görenleri şaşkına çevirdi. Atın, adalara gemi ile taşındığı sırada denize düşüp ölmüş olabileceği iddia edilirken, ölü at belediye ekiplerince denizden çıkarıldı. Ölü atın sahile vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi IHA
Sahile vuran ölü atın görüntüsü cep telefonuna yansıdı.
Sahile vuran ölü atın görüntüsü cep telefonuna yansıdı.

Pendik’te sabah saatlerinde sahilde gezen vatandaşlar şok edici bir manzara ile karşılaştı.

Denizdeki bir at cesedinin sahildeki kayalıklara vurduğu gözlendi. Sahile vuran at cesedini görenler adeta şaşkına döndü.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Ölü at, belediye ekiplerince denizden çıkarılarak bölgeden götürüldü.

Atın, adalara gemilerle taşındığı sırada denize düşüp boğularak öldüğü iddia edildi.

Öte yandan sahile vuran ölü at, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde at cesedinin sahile vurduğu gözleniyor.

Pendik sahiline vuran ölü at görenleri şaşkına çevirdi
OYNAT 00:25
Pendik sahiline vuran ölü at görenleri şaşkına çevirdi
Pendik sahilinde kıyıya vuran at cesedi görenleri şaşkına çevirdi. Atın, adalara gemi ile taşındığı sırada denize düşüp ölmüş olabileceği iddia edilirken, ölü at belediye ekiplerince denizden çıkarıldı. Ölü atın sahile vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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