Gündem Pendikte sahte içki baskını 6 ton 525 litre alkol ele geçirildi
İSTANBUL

Pendik'te sahte içki baskını: 6 ton 525 litre alkol ele geçirildi

Pendik’te 'dezenfektan üretimi yapılıyor' süsü verilerek, sahte içki imal edilen depoya baskın yapıldı. 6 ton 525 litre etil ve metil alkol ele geçirilen depoda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Pendikte sahte içki baskını: 6 ton 525 litre alkol ele geçirildi
Ele geçirilen malzemeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün, Pendik Sanayi Sitesi içerisindeki bir iş yerinde, 'dezenfektan üretimi yapılıyormuş' süsü verilerek sahte içki imalatı yapıldığını, sahte içkilerin gece yarısından sonra araçlara yüklenerek, piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Hemen harekete geçen ekipler, iş yerine baskın düzenledi.

  • Baskında, 6 ton 525 litre etil ve metil alkol ile 10 fiber tank, 15 bin boş cam şişe, 700 etiket, 8 bin şişe kapağı, 1 hortum, 1 damıtma kazanı, 1 dalgıç pompa ve 2 vantilatör ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı kameraya yansıdı. Ele geçirilen sahte içki ve malzemeler, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

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