Pendik'te ters yönde giden servis minibüsü otomobile çarptı: Beş yaralı

İki aile arasında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.