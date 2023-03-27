Pendik’teki otel yangınının nedeni belli oldu: Ölü sayısı 3’e yükseldi

Pendik'te 7 katlı otelde çıkan yangında ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor. Pendik'te bulunan otelde saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürülürken, yangında ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor.