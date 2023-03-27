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Pendik’teki otel yangınının nedeni belli oldu: Ölü sayısı 3’e yükseldi

Pendik’te geçtiğimiz Cuma günü bir otelde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Yangının çıkış nedeni belli olurken, otelin yetkilileri ve işletmecileri olan şüpheliler de adliyeye sevk edildi.

14:59 . 27/03/2023 الإثنين
IHA
Pendik'teki otelde yangın geçtiğimiz cuma günü çıktı

Pendik'teki otelde yangın geçtiğimiz cuma günü çıktı

Pendik’te geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde 7 katlı bir otelin 5. katında yangın çıktı. Kısa sürede tüm oteli saran yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Alınan son bilgilere göre otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Yangının sebebi belli oldu

Otelde çıkan yangına ilişkin yapılan çalışmalarda alınan ön rapora göre, otelin bodrum katında bulunan bir elektrikli sobanın kumaşı tutuşturmasından dolayı yangının çıktığı öğrenildi.

Beş şüpheli gözaltında

T.Ü., İ.D., ve F.C.’nin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin polis ekipleri tarafından otelin yetkilileri ve işletmecileri gözaltına alındı. Otelin şirket ortağı C.S., otel işletmecileri H.S., M.S., S.S. ve otel çalışanı A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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