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RİZE

Pes artık: Kontrol noktalarını aşmak için WhtasApp grubu kurmuşlar

Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarını aşmak isteyenlerin, aralarında oluşturdukları WhatsApp grupları ile haberleştiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Vali Çeber, ‘Şu köyden geçin orada uygulama yok veya varış noktasına 2 saat kala şu ilacı için, ateşiniz düşüyor, kontrole yakalanmıyorsunuz' gibi örnekleri maalesef görüyoruz. Bir taraftan da bunlarla mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı. .

Haber Merkezi DHA
Sürücüler denetimleri atlatmak için aralarında WhatsApp hattı kurmuş.
Sürücüler denetimleri atlatmak için aralarında WhatsApp hattı kurmuş.

Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişinde oluşturulan noktalarda polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin kontrollerde bulunduklarını söyledi. Kontrol noktalarını aşmak isteyenlerin çeşitli yollara başvurduklarını anlatan Vali Çeber, Karadeniz'e gelenlerin aralarında WhatsApp grupları oluşturduklarını tespit ettiklerini açıkladı.

Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan kadın verdiği cevapla şoke etti
OYNAT 00:00
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan kadın verdiği cevapla şoke etti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil bandında balık tutmak ve yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Beşiktaş'ta yasağa uymayan bazı vatandaşlar yine sabah erken saatlerde spor yapmak için sahile geldi. Sahilde yürüyüş yapan bir kadın ise 'Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar' diyerek şaşkınlık oluşturdu.

"Buralarda kontroller gevşek"

Vali Çeber, “WhatsApp grupları oluşturulmuş. İstanbul'dan Ankara'dan, Bursa'dan Karadeniz'e gelenler birbirleri ile haberleşiyor. Aralarında ‘gece şu köyden geçin, oradaki uygulama gevşek veya ‘şu stabilize yoldan giderseniz uygulama yok, rahat geçersiniz’ diye yazışıyorlar. ‘Buradan giderseniz kontroller gevşiyor, şuralarda uygulama noktası’ diye yazanlar da var. Hatta ‘varış noktasına 2 saat kala şu ilacı alınca ateşiniz düşüyor, kontrole yakalanmıyorsunuz’ gibi örnekleri maalesef görüyoruz. Bir taraftan da bunlarla mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Rize Valisi Kemal Çeber, denetimleri artırdıklarını söyledi.

Giriş çıkışlar yasaklandı, yolda olanlar geri gönderildi
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Giriş çıkışlar yasaklandı, yolda olanlar geri gönderildi
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"Keyfi seyahate
izin yok"

  • Devam eden bir hayat olduğunu, bazı tedarik zincirinde çalışanların sokağa çıkmak zorunda kaldıklarını söyleyen Vali Çeber, “Kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmeleri gereken kişiler haricinde seyahatlere izin verilmiyor. Keyfi olarak seyahate çıkanlara uyarılarda bulunuyoruz” diye konuştu.

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