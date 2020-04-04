Pes artık: Kontrol noktalarını aşmak için WhtasApp grubu kurmuşlar

Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişinde oluşturulan noktalarda polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin kontrollerde bulunduklarını söyledi. Kontrol noktalarını aşmak isteyenlerin çeşitli yollara başvurduklarını anlatan Vali Çeber, Karadeniz'e gelenlerin aralarında WhatsApp grupları oluşturduklarını tespit ettiklerini açıkladı.

OYNAT 00:00 Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan kadın verdiği cevapla şoke etti Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil bandında balık tutmak ve yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Beşiktaş'ta yasağa uymayan bazı vatandaşlar yine sabah erken saatlerde spor yapmak için sahile geldi. Sahilde yürüyüş yapan bir kadın ise 'Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar' diyerek şaşkınlık oluşturdu. BiP'te paylaş

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"Buralarda kontroller gevşek"

Vali Çeber, “WhatsApp grupları oluşturulmuş. İstanbul'dan Ankara'dan, Bursa'dan Karadeniz'e gelenler birbirleri ile haberleşiyor. Aralarında ‘gece şu köyden geçin, oradaki uygulama gevşek’ veya ‘şu stabilize yoldan giderseniz uygulama yok, rahat geçersiniz’ diye yazışıyorlar. ‘Buradan giderseniz kontroller gevşiyor, şuralarda uygulama noktası’ diye yazanlar da var. Hatta ‘varış noktasına 2 saat kala şu ilacı alınca ateşiniz düşüyor, kontrole yakalanmıyorsunuz’ gibi örnekleri maalesef görüyoruz. Bir taraftan da bunlarla mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Rize Valisi Kemal Çeber, denetimleri artırdıklarını söyledi.

FOTOĞRAF 19 Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de etkisini artırmasının ardından alınan önlemler her geçen gün artırılıyor. Yetkilileri, 'sosyal izolasyon' ve 'Evde kal' çağrılarına rağmen, sokaklardaki hareketliliğin durmaması üzerine tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 30 büyük şehir ile birlikte kronik hastalıkların çok fazla görüldüğü Zonguldak’a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklaması ile birlikte polis ve jandarma oluşturduğu kontrol noktasında izin belgesi olmayan araçları geri çevirmeye başladı. Dün saat 00.00 itibariyle başlayan yasağın ardından il giriş çıkışlarında polis ve jandarma kontrol noktası oluşturdu. Ekipler durdurup ateşini ölçtükleri sürücülere alınan kararı hatırlatarak giriş ve çıkışların kapatıldığını söyledi. Ticari amaçlı ve kamu görevlisi olduğu için izni olanların geçişlerine izin verilirken, kararı yolda duyan ve yasağın uygulanmaya başladığı saate yetişemeyen sürücüler polisleri ikna etmeye çalışıp geçmeye çalıştı. İzmit'te TEM Otoyolunda kilometrelerce araç yoğunluğu oluştu. Geçişine izin verilmeyen bazı sürücüler il dışına çıkarken yoldaki polis memuruna geri döneceğini not ettirdiğini söyleyerek geçişine izin verilmesini talep etti. 30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş çıkış yasağı 15 gün boyunca sürecek. Giriş çıkışlar yasaklandı, yolda olanlar geri gönderildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 30 büyük şehir ile birlikte kronik hastalıkların çok fazla görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı. Kararın duyulmasının ardından vatandaşlar bulunduğu noktalardan yaşadıkları şehirlere dönmek için yollara düştü. Ancak polis ve jandarma oluşturduğu kontrol noktasında izin belgesi olmayan araçları geri çevrildi. BiP'te paylaş

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"Keyfi seyahate

izin yok"