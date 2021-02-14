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Pes dedirten nişan eğlencesi: Maskeleri mendil yapıp halay çektiler

İstanbul Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maskesiz mesafesiz nişan eğlencesi polisin gelmesiyle son buldu. Halay çeken gruptaki kadınların maskeleri mendil gibi kullanarak sallaması dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Sultangazi'de maskeleri mendil yapıp halay çektiler.
Sultangazi'de maskeleri mendil yapıp halay çektiler.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün bir binanın bodrum katında düzenlenen nişan töreni sokağa taştı. Nişana katılan davetliler, dışarı çıkarak halay çekmeye başladı.

  • Halay çeken gruptaki kadınların maskeleri mendil gibi kullanarak sallaması dikkat çekti.

Nişanlı çiftin ve davetlilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Sultangazi'de korona düğünü: Maskeleri mendil yapıp halay çektiler
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Sultangazi'de korona düğünü: Maskeleri mendil yapıp halay çektiler
Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maskesiz mesafesiz nişan eğlencesi polisin gelmesiyle son buldu. Halay çeken gruptaki kadınların maskeleri mendil gibi kullanarak sallaması dikkat çekti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sokağa taşan nişan eğlencesi sona erdi.

Polisi ekiplerinin nişan sahiplerine adli işlem, nişana katılanlara ise idari işlem yaptığı öğrenildi.

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