Pes dedirten nişan eğlencesi: Maskeleri mendil yapıp halay çektiler

Yasak olmasına rağmen yapılan düğüne polis baskını: 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza

Bursa'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen yapılan düğüne baskın düzenledi. Baskında aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 25 kişiye, 3 bin 150'şer liradan 78 bin 750 lira ceza kesildi. Bu sırada gelin, gözyaşlarına boğuldu.



