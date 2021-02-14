Pes dedirten nişan eğlencesi: Maskeleri mendil yapıp halay çektiler

Sokağa çıkma kısıtlamasında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün bir binanın bodrum katında düzenlenen nişan töreni sokağa taştı. Nişana katılan davetliler, dışarı çıkarak halay çekmeye başladı.
Halay çeken gruptaki kadınların maskeleri mendil gibi kullanarak sallaması dikkat çekti. Nişanlı çiftin ve davetlilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
OYNAT 00:59
Sultangazi'de korona düğünü: Maskeleri mendil yapıp halay çektiler
Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maskesiz mesafesiz nişan eğlencesi polisin gelmesiyle son buldu. Halay çeken gruptaki kadınların maskeleri mendil gibi kullanarak sallaması dikkat çekti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sokağa taşan nişan eğlencesi sona erdi.
Polisi ekiplerinin nişan sahiplerine adli işlem, nişana katılanlara ise idari işlem yaptığı öğrenildi.
OYNAT 00:59
Bağcılar'da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi
Bağcılar'da koronavirüs salgınına rağmen sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi yapıldı. O anlar kameraya yansıdı.
OYNAT 00:25
Bursa'daki düğünde çekilen halay pahalıya patladı: 15 kişiye para cezası uygulandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp düğünde halay çeken 15 kişiye ilgili kanuna muhalefetten 47 bin 700 lira ceza kesildi.
OYNAT 00:59
Yasak olmasına rağmen yapılan düğüne polis baskını: 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza
Bursa'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen yapılan düğüne baskın düzenledi. Baskında aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 25 kişiye, 3 bin 150'şer liradan 78 bin 750 lira ceza kesildi. Bu sırada gelin, gözyaşlarına boğuldu.