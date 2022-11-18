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POLİTİKA

Pes dedirtti: İranlı şüphelinin midesinden uyuşturucu çıktı

İran’dan Ağrı’ya giriş yapan İran uyruklu şahsın midesinden 124,9 gram metamfetamin ve 4,65 gram reçine esrar çıktı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Merkezi İHA
Pes dedirtti: İranlı şüphelinin midesinden uyuşturucu çıktı
Ağrı

Edinilen bilgilere göre, Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu F.A.’nın İran’dan Doğubayazıt’a giriş yaptığını tespit etti. F.A.’yı takibe alan ekipler, şahsı ilçe sınırları içinde yakaladı. Doğubayazıt Doktor Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’nde şüphelinin yapılan sağlık kontrolünde midesinde yabancı cisimler olduğu tespit edildi.

Tutuklandı

Cisimler doğal yolla çıkartıldıktan sonra yapılan kontrolde 3 paket halinde 124,9 gram metamfetamin ve 1 paket 4,65 gram reçine esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alınan F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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