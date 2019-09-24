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SAMSUN

Samsun haberleri: Pet şişelerde fidan yetiştirip dağıtıyor

Pet şişelerde fidan yetiştirip dağıtıyor

Samsun'da, çay ocağı işletmecisi Ali Uslu (56), pet şişelerde çam fidanı yetiştirerek, ücretsiz dağıtıyor. 15 yılda 40 bine yakın fidanı toprakla buluşturan Uslu, "Ağaçları çok seviyorum. Ağaçların bir dalına bile kıyamam. Çevre ile ilgili herkes görevini yapmalı. Orman yokluğu çok önemli faktör. Bu nedenle her dikilen fidan çok kıymetli. Ben de üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ali Uslu
Ali Uslu

Samsun'da Kentteki Organize Sanayi Bölgesi'nde çay ocağı işleten, 2 çocuk babası Ali Uslu, kendi imkanları ile fidan dikimi seferberliği başlattı. 15 yıldır atık pet şişeleri toplayan, içine de toprak doldurarak, tohum eken Uslu, her gün suladığı çam fidanlarına gözü gibi bakıyor.

Doğa ve yeşil tutkunu Uslu, her yıl yetiştirdiği yaklaşık 2 bin 500 fidanı ücretsiz olarak okullara, kamu kurum ve kuruluşları ile çevresine dağıtıyor.

Uslu,yetiştirdiği fidanları ücretsiz şekilde dağıtıyor.

Tohumlardan fidan üretiyor

Doğayı çok sevdiğini ve hiçbir ağacın kesilmesini istemediğini anlatan Ali Uslu, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "İş yerimin karşısında her yıl yaklaşık 2 bin 500 fidan yetiştirip dağıtıyorum. Ağaçlardan tohum toplayıp bu fidanları yetiştiriyorum. Şimdiye kadar kimseden bir ücret talep etmedim, bundan sonra da etmeyeceğim. Benim tek isteğim, buradan fidan alanların bana fidanları yetiştirebilmem için toprak getirmeleridir."

Uslu, her gün suladığı çam fidanlarına gözü gibi bakıyor.

Uslu: Ağacın bir dalına bile kıyamam

Herkesin doğaya katkıda bulunması gerektiğini kaydeden Uslu, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Ben de bunu bir görev bildim. Çok güzel tepkiler alıyorum. İstiyoruz ki ülkemizde bir ağaç daha dikilsin. Ben ağaçları çok seviyorum. Ağaçların bir dalına bile kıyamam. Orman yangını olunca içim gidiyor. Televizyonda orman yangını haberini görsem hemen kanal değiştiririm. Çevre ile ilgili herkes görevini yapmalı. Dünyanın başında küresel ısınma tehdidi var; orman yokluğu çok önemli bir faktör.

Bu nedenle dikilen her fidan çok kıymetli. Ben de üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Çam fidanı yetiştiriyorum. Bu fidanların büyümesini seyretmek, sulamak benim için çok büyük bir keyif. Bakımı çok zor bu fidanların. Kendi çocuklarıma bu kadar emek vermedim."

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Uslu, 15 yılda 40 bine yakın fidanı toprakla buluşturdu.

Kamu kurumalarına dağıtıyorlar

Samsun TEMA Vakfı temsilcisi Leman Özay da Ali Uslu'nun üretip kendilerine verdiği fidanları kamu kurumlarına dağıttıklarını belirterek, "Biz yüzlerce öğrenciye Ali beyden fidan alıp veriyoruz. Kurum ve kuruluşlara bu fidanları dağıtıyoruz. Bu davranışın örnek olmasını istiyoruz. Gönülden yapılan bir çalışma bu. Pet şişeleri kullanarak bu fidanları yetiştiriyor. Kendisi bizim sağ kolumuz" dedi.

Minik öğrenciler 10 bin fidan dikti
OYNAT 01:42
Minik öğrenciler 10 bin fidan dikti
Şanlıurfa'da yaklaşık 400 öğrenci, Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsünde üniversite, Orman Bölge Müdürlüğü, Haliliye Belediyesi ve TEMA Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte 10 bin çam fidanı dikti.


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