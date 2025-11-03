Petroglif tescil için kurul kararı bekleniyor

Yeni Şafak
15:573/11/2025, Pazartesi
IHA
Kayseri’nin Develi ilçesinde 8 bin yıllık olduğu tahmin edilen petroglifler bulundu. Yaklaşık 8 bin yıllık olduğu tahmin edilen kaya resimlerinin tescili beklenirken; bu önemli keşfin başta Develi olmak üzere, Kayseri ve Türkiye tarihi açısından önemli bir sayfa açacağı tahmin ediliyor.

Türklerin tarih öncesi dönemdeki yerleşim yerleri ve inanç sistemleri hakkında bilgi veren ve bilimsel adı ‘petroglif’ olan kaya resimleri; Develi ilçesinde keşfedildi.

Yaklaşık 8 bin yıllık olduğu tahmin edilen kaya resimlerinin tescili beklenirken; bu önemli keşfin başta Develi olmak üzere, Kayseri ve Türkiye tarihi açısından önemli bir sayfa açacağı tahmin ediliyor.



