Petroglif tescil için kurul kararı bekleniyor

Türklerin tarih öncesi dönemdeki yerleşim yerleri ve inanç sistemleri hakkında bilgi veren ve bilimsel adı ‘petroglif’ olan kaya resimleri; Develi ilçesinde keşfedildi.

Yaklaşık 8 bin yıllık olduğu tahmin edilen kaya resimlerinin tescili beklenirken; bu önemli keşfin başta Develi olmak üzere, Kayseri ve Türkiye tarihi açısından önemli bir sayfa açacağı tahmin ediliyor.