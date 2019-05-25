Peygamberler şehrinde kardeşlik sofrası

Şanlıurfa’da Ramazan Ayı, yine Büyükşehir Belediyesinin etkinlikleri ile dolu dolu yaşanıyor. Ramazanın ilk başladığı günden bugüne kadar her gün farklı bir buluşma düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki Haleplibahçe’de yer alan Hamarat Eller Çarşısında kurduğu Ramazan Sokağında her gün binlerce Şanlıurfalıyı aynı çatı altında buluşturuyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN HALİL İBRAHİM SOFRASI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı programlarına Halil İbrahim Sofrası Buluşması ile devam etti. Rabia Meydanındaki etkinlik alanında düzenlenen iftara binlerce vatandaş katıldı. Alana gelerek vatandaşları selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilk olarak halka seslendi.

BAŞKANDAN KATILIMCILARA TEŞEKKÜR

Buradaki konuşmasında Büyükşehir Belediyesi olarak AK Belediyeciliğin en güzel örneğini sergilemenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Beyazgül, “Ramazan ayı, beraberliğimizin ve birlikteliğimizin örneğini sergilediğimiz en güzel günleri bizlere yaşatır. Peygamberler şehri Şanlıurfa’da yaşatmaya gayret gösterdiğimiz Halil İbrahim Sofrasında bizlerle birlikte iftar yapan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

‘KENTİN İSLAMDA ÖZEL BİR YERİ VAR’

Zeynel Abidin Beyazgül (Solda)

Başkan Beyazgül’ün ardından katılımcılara Urfa’nın İslam tarihindeki önemini anlatan Yazar Abdurrahman Dilipak ise Şanlıurfa’nın İslamiyet’te çok özel bir yeri olduğunu söyledi. Yazar Dilipak, her Şanlıurfalının dünyaya İslamiyet’i yayan bir elçi gibi hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Şanlıurfalılar bu sokakta buluşuyor



Şanlıurfalıların Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeleri için çeşitli konserler, söyleşiler, buluşmalar ve benzer etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Sokağını halkın hizmetine sundu. Eski Ramazan ayı dönemleri esas alınarak hazırlanan Ramazan Sokağında, yetişkinlere yönelik kitap, hediyelik eşya ve yöresel ürünler gibi reyonlar yer alırken; çocuklara yönelik ise elmalı şekerler, pamuklu şekerler ve birbirinden eğlenceli oyun grupları ön plana çıktı. Daha ilk günden vatandaşların akın ettiği Ramazan Sokağında çocuk gülücükleri manevi ortamla birleşirken, Şanlıurfalılar uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

‘Tencereni ve Seccadeni Al Gel’



Ramazan Ayı maneviyatını en güzel şekilde yaşatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Tencereni ve Seccadeni Al Gel’ kardeşlik sofrasında binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu. Etkinlikte Şanlıurfalılar evde hazırladıkları yemekleri Rabia Meydanında kurulan Kardeşlik sofrasında hiç tanımadıkları insanlarla paylaşma imkânı sağlarken, sofrada Büyükşehir Belediyesi tarafından ise çorba ikramında bulunuldu. Paylaşmanın ve kardeşliğin hissiyatını oluşturmak adına Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez gerçekleştirilen ‘Tencereni ve Seccadeni Al Gel’ etkinliğine gelen vatandaşlar yemeklerini Şanlıurfalı kardeşleriyle paylaşarak aynı sofrada iftar yaptı.

Konser ve ilahi dinletilerine yoğun ilgi



Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı’nda gerçekleştirilen ilahi dinletileri ve konserler de vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Büyükşehir’in Halil İbrahim Sofrası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda bu kez Dursun Ali Erzincanlı, sevenleri ile bir araya geldi. Duygu dolu anların yaşandığı programda Dursun Ali Erzincanlı’nın Hz. Muhammed (S.A.V.) ve şehitler için okuduğu şiirleri vatandaşlar gözyaşları ile dinledi. Program sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül;, Dursun Ali Erzincanlı’ya, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ise yazar Abdurrahman Dilipak’a katılımlarından dolayı günün anısına plaket sundu.

Başkan Beyazgül, halkla iç içe



Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ilk iftar programında şehit aileleri ve gazilerle birlikte oruç açan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sonrasında da yetim ve öksüz çocuklar, 65 yaş üstü vatandaşlar ve her yaştan Şanlıurfalı ile bir araya gelerek birlik ve beraberliğin en güzeli olan iftar sofrasında buluştu. Buluşmalarda Şanlıurfalıların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Beyazgül’e vatandaşların yoğun ilgisi yaşandı.