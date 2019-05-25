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ŞANLIURFA

Peygamberler şehrinde kardeşlik sofrası

Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da Ramazan Ayı, bu yıl da Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazanın maneviyatına uygun etkinlikleri ile bir başka güzel yaşanıyor. Büyükşehir’in ‘Tencereni ve Seccadeni Al Gel’ kardeşlik sofrasında buluşan Şanlıurfalılar evde hazırladıkları yemekleri Rabia Meydanında kurulan Kardeşlik sofrasında hiç tanımadıkları insanlarla paylaşma imkânı buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zeynel Abidin Beyazgül (Sağda)
Zeynel Abidin Beyazgül (Sağda)

Şanlıurfa’da Ramazan Ayı, yine Büyükşehir Belediyesinin etkinlikleri ile dolu dolu yaşanıyor. Ramazanın ilk başladığı günden bugüne kadar her gün farklı bir buluşma düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki Haleplibahçe’de yer alan Hamarat Eller Çarşısında kurduğu Ramazan Sokağında her gün binlerce Şanlıurfalıyı aynı çatı altında buluşturuyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN HALİL İBRAHİM SOFRASI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı programlarına Halil İbrahim Sofrası Buluşması ile devam etti. Rabia Meydanındaki etkinlik alanında düzenlenen iftara binlerce vatandaş katıldı. Alana gelerek vatandaşları selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilk olarak halka seslendi.

BAŞKANDAN KATILIMCILARA TEŞEKKÜR

Buradaki konuşmasında Büyükşehir Belediyesi olarak AK Belediyeciliğin en güzel örneğini sergilemenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Beyazgül, “Ramazan ayı, beraberliğimizin ve birlikteliğimizin örneğini sergilediğimiz en güzel günleri bizlere yaşatır. Peygamberler şehri Şanlıurfa’da yaşatmaya gayret gösterdiğimiz Halil İbrahim Sofrasında bizlerle birlikte iftar yapan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

‘KENTİN İSLAMDA ÖZEL BİR YERİ VAR’

Zeynel Abidin Beyazgül (Solda)

Başkan Beyazgül’ün ardından katılımcılara Urfa’nın İslam tarihindeki önemini anlatan Yazar Abdurrahman Dilipak ise Şanlıurfa’nın İslamiyet’te çok özel bir yeri olduğunu söyledi. Yazar Dilipak, her Şanlıurfalının dünyaya İslamiyet’i yayan bir elçi gibi hareket etmesi gerektiğini belirtti.

  • Şanlıurfalılar bu sokakta buluşuyor
  • Şanlıurfalıların Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeleri için çeşitli konserler, söyleşiler, buluşmalar ve benzer etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Sokağını halkın hizmetine sundu. Eski Ramazan ayı dönemleri esas alınarak hazırlanan Ramazan Sokağında, yetişkinlere yönelik kitap, hediyelik eşya ve yöresel ürünler gibi reyonlar yer alırken; çocuklara yönelik ise elmalı şekerler, pamuklu şekerler ve birbirinden eğlenceli oyun grupları ön plana çıktı. Daha ilk günden vatandaşların akın ettiği Ramazan Sokağında çocuk gülücükleri manevi ortamla birleşirken, Şanlıurfalılar uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.
  • ‘Tencereni ve Seccadeni Al Gel’
  • Ramazan Ayı maneviyatını en güzel şekilde yaşatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Tencereni ve Seccadeni Al Gel’ kardeşlik sofrasında binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu. Etkinlikte Şanlıurfalılar evde hazırladıkları yemekleri Rabia Meydanında kurulan Kardeşlik sofrasında hiç tanımadıkları insanlarla paylaşma imkânı sağlarken, sofrada Büyükşehir Belediyesi tarafından ise çorba ikramında bulunuldu. Paylaşmanın ve kardeşliğin hissiyatını oluşturmak adına Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez gerçekleştirilen ‘Tencereni ve Seccadeni Al Gel’ etkinliğine gelen vatandaşlar yemeklerini Şanlıurfalı kardeşleriyle paylaşarak aynı sofrada iftar yaptı.
  • Konser ve ilahi dinletilerine yoğun ilgi
  • Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı’nda gerçekleştirilen ilahi dinletileri ve konserler de vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Büyükşehir’in Halil İbrahim Sofrası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda bu kez Dursun Ali Erzincanlı, sevenleri ile bir araya geldi. Duygu dolu anların yaşandığı programda Dursun Ali Erzincanlı’nın Hz. Muhammed (S.A.V.) ve şehitler için okuduğu şiirleri vatandaşlar gözyaşları ile dinledi. Program sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül;, Dursun Ali Erzincanlı’ya, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ise yazar Abdurrahman Dilipak’a katılımlarından dolayı günün anısına plaket sundu.
  • Başkan Beyazgül, halkla iç içe
  • Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ilk iftar programında şehit aileleri ve gazilerle birlikte oruç açan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sonrasında da yetim ve öksüz çocuklar, 65 yaş üstü vatandaşlar ve her yaştan Şanlıurfalı ile bir araya gelerek birlik ve beraberliğin en güzeli olan iftar sofrasında buluştu. Buluşmalarda Şanlıurfalıların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Beyazgül’e vatandaşların yoğun ilgisi yaşandı.

İftar yemekleri fırında pişiyor
FOTOĞRAF 13
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Türkiye'nin önemli gastronomi kentlerinden Şanlıurfa'da etli, bol salçalı, acılı ve baharatlı yemekler, hemen hemen her sokakta bulunan taş fırınlarda ücretsiz pişiriliyor.
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Manevi ikliminin yanı sıra eşsiz yemekleri ve zengin mutfağıyla Ramazan ayının dolu dolu yaşandığı kentte, iftar saatine doğru kebaptan lahmacuna, pilav, nohut, kuru fasulye gibi ev yemeklerinden dolma ve güvece kadar birçok lezzet, taş fırınlarda piştikten sonra sofralara ulaşıyor.
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Sıcak hava ve ateşin de etkisiyle işleri ağırlaşan fırıncılar, iftar saatinde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle zor anlar yaşarken, piştikten sonra tezgahta bekleyen onlarca çeşit yemek ise iştahları kabartıyor. Akşam ezanının okunmasına doğru tezgahtaki yemeklerini arayıp bulan vatandaşlar, daha sonra yine kente özgü 'tırnaklı' ekmekleri aldıktan sonra evlerinin yolunu tutuyor.
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Sahurda dahi uzun kuyrukların oluştuğu taş fırınlarda pişen birbirinden lezzetli yemekler, midelere bayram yaptırırken, fırıncıların yoğun mesai harcamasına neden oluyor.
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Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde taş fırın işleten Mehmet Durmuş, Ramazan ayında yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman talepleri karşılamakta zorlandıklarını ifade etti.
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Yaklaşık 12 yıldır bu işle uğraştığını belirten Durmuş, şöyle devam etti:
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Şanlıurfa'nın yemekleri çok özel, zaten bu herkesçe biliniyor. Tabi bu yemeklerin lezzetli olmasının en büyük nedenlerinden biri de taş fırında ateşte pişmesi. İnsanlarımız da bu nedenle fırınlara çok yükleniyor. Evde kolayca pişecek yemekleri bile buraya getiriyorlar. İşimiz olan ekmek ve lahmacunun yanı sıra sürekli bu tepsiler, patlıcan, biber pişirme işiyle uğraşıyoruz. Normal günlerde insanları anlıyoruz, tabi ki burada pişen yemek daha lezzetli ama ramazan ayında halkımızdan anlayış bekliyoruz. Pirinç yemeği, sulu bamya yemeği, yani her türlü tepsiyi getiriyorlar. O yüzden işimizi bitiremiyoruz. Akşam ezanı okunurken bile biz çalışmaya devam ediyoruz. Yemekleri erken getirin diyoruz ama insanlar son dakikaya kadar beklemeye çalışıyor. Böyle olunca da yetişemiyoruz.
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Durmuş, ramazanda her gün ortalama 200 tepsinin üzerinde yemek çıkardıklarını anlatarak, Saat 15.30'dan 20.00'ye kadar aralıksız çalışıyoruz. Sahurda ise 00.30'da başlayıp sabah ezanına kadar çalışıyoruz dedi.
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Fırıncılardan Halil Akdağ ise birkaç kişinin çalıştığı fırında kendisinin şatır diye tabir edilen yemek ve ekmekleri pişirme görevini üstlendiğini dile getirerek, sıcak havada oruçlu olarak ateşin başında beklemenin zor olduğunu ifade etti.
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Kebapların yanı sıra sulu yemeklerin de fırına geldiğini belirten Akdağ, Kazan kebabı da geliyor, pirinç pilavı, dolma da... İsmini bilmediğimiz, aklınıza gelen neredeyse tüm yemekler burada pişiyor. Hem kadınlar pişirme zahmetine girmek istemiyorlar hem de taş fırının lezzeti başka olduğundan iş yükümüz ağır oluyor. Ramazan dolayısıyla işlerimiz daha da zorlaşıyor. Çünkü insanlar yemeklerinin ezan saatinde hazır olmasını istiyor. Böyle olunca da kısa sürede çok yemek pişirmek durumunda kalıyoruz diye konuştu.
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İmam Durmuş ise Şanlıurfa'nın zengin mutfağıyla ünlü bir kent olduğunu anımsatarak, taş fırınların şehrin bir kültürü haline geldiğine dikkati çekti.
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İşlerini severek yaptıklarını ve fırına gelen farklı yemekleri en güzel şekilde pişirmek için gayret ettiklerini ifade eden Durmuş, özellikle Ramazan ayında müşterilerinden anlayışlı olmalarını ve yemekleri daha erken getirmelerini istedi.
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Vatandaşlardan Bahattin Olgun da Şanlıurfa'da fırınlarda pişen yemeklerin başka hiçbir yerde yenilemeyeceğini iddia etti.
İftar yemekleri fırında pişiyor
Zengin ve farklı yemek kültürüyle adından söz ettiren, ünü ülke dışına taşan 'Peygamberler Şehri' Şanlıurfa'da, özellikle Ramazan ayında, tepsi yemeklerinden dolmaya, lahmacundan sulu ev yemeklerine kadar birçok lezzet, mahallelerdeki taş fırınlarda ücretsiz pişirildikten sonra sofralara geliyor.

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