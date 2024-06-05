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Piknik yaparken mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin kenarında piknik yaptıkları esnada baraj kapaklarının açılması nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

18:55 - 5/06/2024 Çarşamba
DHA
Mahsur kalan 4 kişi AFAD ekipleri tarafından botla karaya çıkarıldı.
Mahsur kalan 4 kişi AFAD ekipleri tarafından botla karaya çıkarıldı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Nehri kenarında piknik yaparken baraj kapaklarının açılmasıyla mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Yatır köyünden geçen Dicle Nehri kenarında yaşandı. Piknik yapmak için suyun içerisinden karşıya geçen 4 kişi, suyun yükseldiğini fark etti. Çevredekilere seslenmeleri üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine AFAD su altı ve su üstü arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 4 kişi, mahsur kaldıkları yerden botla kurtarıldı.


#Diyarbakır
#Dicle Nehri
#AFAD
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