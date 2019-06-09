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Piknikte üzerine kaya parçası düştü - Bingöl yerel haberleri

Piknikte korkunç olay: Üzerine kaya parçası düştü

Bingöl'de, piknik yaptığı sırada üzerine kaya parçası düşmesiyle yaralanan taksi sürücüsü Serkan Kurucu (33), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kurucu'dan geriye, 8 ay evlendiği Neslihan Kurucu'yla düğünde çekilen görüntüleri kaldı.

Haber Merkezi DHA
Dağdan düşen kaya parçası. Fotoğraf: Arşiv.
Dağdan düşen kaya parçası. Fotoğraf: Arşiv.

Olay, dün öğle saatlerinde, Bilaloğlu köyünde meydana geldi.

Serkan Kurucu, arkadaşlarıyla köy yakınlarındaki bölgede piknik yaparken, iddiaya göre üzerine kaya parçası düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kurucu'nun durumunun ağır olduğunu belirleyince askeri yetkililerden helikopter talebinde bulundu.

Askeri helikopterle hastaneye sevk edildi

Talep üzerine bölgeye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikoptere alınan Kurucu, Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı.

Kurucu, bu sabah saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastaneni morguna kaldırılan Kurucu'nun cesedi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilecek.

Hayatını kaybeden Serkan Kurucu.

Bingöl'de taksi şoförlüğü yapan ve amatör futbol takımında oynayan Serkan Kurucu'nun 8 ay önce evlendiği öğrenildi.

Serkan Kurucu'dan geriye, eşi Neslihan Kurucu'yla düğünde çekilen görüntüleri kaldı.

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