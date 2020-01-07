Gündem Pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı İnişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz
İSTANBUL

Pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı: İnişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz

Pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı: İnişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz

Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişte pist dışına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah kentinden gelen özel bir havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pilotu ile kule arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı. Pist dışına çıktığı sırada kule ile görüşen pilotun sakinliğini koruması konuşmalarda dikkat çekti. Pilot “İnişte pistten toprağa çıktık, şu an iyi gözüküyoruz" anonsunu yapması ses kayıtlarına da yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı.
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı.

Sharjah-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na saat 09:08’de inişte pist dışına çıktı. Pist dışına çıkan uçağın pilotu ile kule arasındaki o anlar an be an konuşmalara da yansıdı.

Özellikle ses kayıtlarına pilot ile kule görevlisi arasındaki diyalog da iki tarafın da sakinliğini koruyarak olaya müdahale etmeleri dikkat çekti. Pilotun pist dışına çıkar çıkmaz hava trafik kontrol merkezine anında durumu bildirirken, kontrolör de havada ve yerdeki uçakların iniş ve kalkışını koordine etmek için uğraş verdiği kayıtlarda duyuldu.

Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı
GÜNDEM
Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı

Ses kaydına göre uçak pist dışına çıkar çıkmaz pilot, kule’ye “İnişte pistten toprağa çıktık" anonsu yapması üzerine apronda alarm verildi. Kule görevlisi pist dışına çıkan uçakla ilgili havadaki uçakları da tur atmaları konusunda ve inişteki uçaklara da pas geçmeleri gerektiği de bilgisini paylaşması da diyaloglara yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı
OYNAT 00:00
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.


Pilot ile kule arasındaki konuşmalar şöyle:

  • Pilot: İnişte pistten toprağa çıktık...
  • Kule: Bilgilendirdim geliyorlar...
  • Kule:İtfaiye geliyor mu, sağlık gönderiyoruz. Bir talebiniz var mı ek olarak?
  • Pilot:Negatif efendim, şu an iyi gözüküyoruz...
  • Kule: Anladım efendim bütün ilgi sizin üzerinizde şu anda bir şey olduğunda haber verin dinlemedeyiz. İtfaiye çıkıyor...
Pilot:Teşekkürler...

İstanbul'da pİstten çıkan uçağın yolcuları böyle tahlİye edİldİ
OYNAT 00:00
İstanbul'da pİstten çıkan uçağın yolcuları böyle tahlİye edİldİ
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Uçaktan yolcuların tahliyesi amatör kameraya yansıdı


Kule’den diğer pilotlara: Hızlı taksiye başlayın...
Kule:Pas geçin
Kule:Muhtemelen park yerine geri döneceksiniz bir trafik pistten çıktı, yeni park yeri için arayacağım...
Havadaki bir uçağın pilotu: Pistin kapalılığı ne kadar sürecek?
Kule: Efendim bir uçağımız pistten çıktı, şimdi ona müdahale ediyoruz. Görünen biraz var gibi. Minimum yarım saat ön görüyorum ama haber vereceğiz yaklaşma tarafından...
Kule:Kalkışta bekleyenler müdahale bir netliğe kavuşsun bilgi vereceğim...
Yerdeki başka bir uçağın pilotu:Park yerine geri dönüyoruz
Kule:Kalkışta bekleyen tüm uçakların dikkatine kalkış iniş mümkün olmayacak...

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