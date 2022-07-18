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BURSA

Pişkin hırsız: Balkondan kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı

Bursa’da bisiklet çalmak isteyen şüpheli şahsı fark eden site sakinleri ’hırsız var’ diye bağırarak balkondan tencere fırlattı. Pişkin hırsız kendisine fırlatılan tencereyi de çalarak kayıplara karıştı.

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Haber Merkezi İHA
Pişkin hırsız: Balkondan kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı
Balkondan kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı bir sitenin duvarından atlayan kimliği belirsiz bir kişi sitenin depo kısmından bisiklet ile çıkınca site sakinlerinden biri, ’hırsız var’ diye bağırarak hırsıza balkondan tencere fırlattı. Pişkin hırsız kendisine atılan tencereyi de alarak çaldığı bisiklet ile kayıplara karıştı.


Olayın görgü tanıklarından Furkan Hüyük şunları söyledi: "Gece arkadaşlar ile parkta oturuyorduk. Bir anda site sakileri ’hırsız var’ diye bağırmaya başladılar. Biz de hemen koştuk oraya. O sırada hırsız bisiklet sürerek kaçmaya çalıştı. Site sakinleri de balkondan hırsıza tencere ve tava atarak engellemeye çalıştı. Hırsız kendisine atılan tencereyi de alarak bisikletle birlikte buradan hızlıca uzaklaştı."


Şikayet üzerine polis hırsızlık olayı ile ilgili tahkikat başlattı.

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