Gündem Pistten çıkan uçak soruşturması Kabin memurları şikayetçi olmadı
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Pistten çıkan uçak soruşturması: Kabin memurları şikayetçi olmadı!

Pistten çıkan uçak soruşturması: Kabin memurları şikayetçi olmadı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde meydana gelen ve 3 kişinin ölümü, 180 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınanlar arasında uçakta görevli 4 kabin memurlarının olduğu da öğrenildi. Kabin memurlarının uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıktığını, olay nedeniyle de şikayetçi olmadıklarını söyledikleri ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde meydana gelmişti. (Reuters)
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde meydana gelmişti. (Reuters)

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar ifadesine başvurulan 165 kişinin arasında uçakta görevli 4 kabin memurunun da olduğu öğrenildi. Kabin memurlarının güvenlik görevlilerine verdikleri ifadelerinde uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıktığını söyledikleri, kazadan dolayı şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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İfadesi alınmayan 13 yolcu kaldı

İfadesi alınan bazı yolcuların şikayetçi oldukları bazılarının da şikayetçi olmadıkları, 8'i Türk, 5'i de yabancı olmak üzere 13 yolcunun ifadesinin de henüz alınmadığı kaydedildi.

Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı
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Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı

Kara kutu Almanya'da incelenecek

Öte yandan uçaktaki kara kutunun kaza kırım ekibi ve ABD'den gelen Boeing yetkilileri ile birlikte Almanya'ya götürülerek orada inceleneceği öğrenildi. Kaza kırım ekibi ve ABD'li yetkililerin çalışmaları sonucu hazırlanacak olan ön raporun bir ay içinde soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşması bekleniyor.

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