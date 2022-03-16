Gündem Pitbull cinsi köpeğin sahibine silahla yaralamadan 3 yıla kadar hapis istendi
İSTANBUL

Pitbull cinsi köpeğin sahibine silahla yaralamadan 3 yıla kadar hapis istendi

Beyoğlu'nda, pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdirdiği için uyarılması üzerine tartıştığı kişilerin üzerine salarak yaralanmalarına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Orhan Yıldırım hakkında iki kişiye karşı 'Silahla yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Haber Merkezi DHA
Pitbull cinsi köpeğin sahibine silahla yaralamadan 3 yıla kadar hapis istendi
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15 Şubat'ta saat 13.00 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta köpek saldırısı meydana geldi. Sokak esnafı, pitbull ırkı köpeğini ağızlıksız gezdiren sahibini, tehlikeli olduğu gerekçesiyle uyarmış, bu nedenle esnaf ile köpeğin sahibi arasında tartışma çıktı. Şüpheli Orhan Yıldırım, köpeğinin tasmasını gevşeterek Muzaffer Akçayır'ın üzerine saldı. Köpek, üzerine atladığı Akçayır'ı yere düşürdükten sonra ayağını ısırdı. Köpek, olay yerindeki Bilgin Elbay'ı da ısırdı. Sahibi köpeğiyle birlikte koşarak olay yerinden kaçtı. Pitbull ırkı köpeğin esnafa saldırdığı anlar cep telefonuna ve güvenlik kamerasına yansıdı.

''Tut'' diyerek saldırtmış

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Orhan Yıldırım'ın köpeğini ağızlıksız gezdirmesi nedeniyle kendisini uyaran şikâyetçilerden Muzaffer Akçayır'a yönelik köpeğinin ipini sökerek "tut" diyerek saldırttığı, köpeğin şikayetçi Akçayır'a ve diğer şikayetçi Bilgin Elbay'a saldırdığı kaydedildi. Adli tıp raporuna göre şikayetçilerin hafif ölçüde yaralandıkları, kamera görüntülerine göre şüphelinin köpeğinin tasmasını elinden bıraktığı, şikayetçi Muzaffer Akçayır'a saldırdıktan sonra şüphelinin kaçtığı, sonrasında ıslık çaldığı köpeğin şüphelinin arkasından gittiği tespit edildi.

Köpek belediye barınağına teslim edildi

Köpeğin belediye veterinerine teslim edildiği anlatılan iddianamede, şüphelinin görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyleyerek suçlamaları reddettiği anlatıldı. Görüntü kaydı ve şikayetçilerin anlatımlarına göre şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği kaydedilen iddianamede, şüphelinin "tut" diyerek köpeğini şikayetçilerin üzerine salarak basit şekilde yaralanmalarına neden olduğu belirtildi. Polis tarafından yakalanarak 18 Şubat'ta tutuklanan şüpheli Orhan Yıldırım'ın 'Silahla yaralama' suçundan iki şikayetçiye olmak üzere toplam 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Orhan Yıldırım, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Köpek saldırısı ağır yaraladı
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Köpek saldırısı ağır yaraladı

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