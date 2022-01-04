Pitbull gezdirirken yakalandı: 14 bin 982 lira ceza kesildi

'ŞİKAYETTE BULUNDUK, KİMSE İLGİLENMEDİ'<br><br>Anne Nurcan Topbaşı, köpeklerin bir anda üzerlerine geldiğini söyleyerek, \"Ben kızımı göğsüme bastırdım, kafasına bir şey olmasın diye. Direkt sol kalçasından ısırdılar, bağırış çağırış derken biri geldi, çantasını attı köpeklere, öyle dağıldı köpekler. Koştura koştura eve geldik, hemen ambulansı aradık. 6-7 tane köpek vardı. Biz daha önceden de bina olarak şikayette bulunduk köpeklerin toplanması için. Çok kez şikayette bulunuldu; ama kimse gelip ilgilenmedi, gelip görüşme bile yapılmadı. 'Tamam, toplanacak' diyorlar; ama hiçbir şey yapılmıyor. Daha 2 gün önce aynı mahallede, yine burada oldu. Kalçasında yarası var, oturamıyor. Karın bölgesinde var\" dedi.