Piyanist Fazıl Say cumhurbaşkanı adayını fotoğrafını paylaşarak açıkladı: Kazanacağız

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Say, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir fotoğrafını paylaşarak “Kazanacağız” notunu düştü. Bu paylaşımı daha önce desteklediği CHP’li diğer isimleri akıllara getirdi. Son bir yılda CHP'li Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Canan Kaftancıoğlu gibi birçok ismi öven Say, daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemediğini belirtmişti.