Gündem Piyasa değeri 23 milyon lira değerindeki 600e yakın kanser ilacı yurt dışına çıkartılmaya çalışılırken yakalandı
İSTANBUL

Piyasa değeri 23 milyon lira değerindeki 600'e yakın kanser ilacı yurt dışına çıkartılmaya çalışılırken yakalandı

İstanbul Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, yüklü miktarda kanser ilacı ‘hastalara verilmiş’ gibi gösterilip yurt dışı piyasasına sürmeye çalışan 1 kişiyi tespit eden emniyet ekipleri, hastalara verilmesi gereken ve piyasa değeri 23 milyon lira civarında olduğu saptanan 600’e yakın kanser ilacı ele geçirildi. Polis zanlının arkasın da şebeke olmasından şüpheleniyor.

Haber Merkezi İHA
Piyasa değeri 23 milyon lira değerindeki 600e yakın kanser ilacı yurt dışına çıkartılmaya çalışılırken yakalandı
İlaç

İstanbul’da yüklü miktarda kanser ilacını ‘hastalara verilmiş’ gibi gösterip el altından yurt dışı piyasaya sürmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Polis, yakalanan şüphelinin arkasındaki şebekeyi araştırıyor.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, kanser tedavisi ile hayati tehlikeye haiz genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan 600’e yakın kanser ilacının bir kişi tarafından Hindistan, Malezya ve Afrika ülkelerine göndermek üzere olduğu istihbaratını alan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.

23 milyon lira değerinde ilaç

Piyasa değeri yaklaşık 23 milyon lirayı bulan 300 miligramlık 598 adet kanser ilacıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişiyi tespit eden emniyet ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. İstanbul polisince 15 Haziran’da Kadıköy’de bir eve düzenlenen operasyonlarda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nitelikli dolandırıcılık soruşturmasına ilişkin yürütülen operasyonda, hastalara verilmesi gereken ve piyasa değeri 23 milyon lira civarında olduğu saptanan 600’e yakın kanser ilacı ele geçirildi.

Polis zanlının arkasında şebeke olup olmadığını araştırıyor

Ele geçirilen ilaçların, sadece hastanelerde kişiye özel verildiği, eczanelerde yasal olarak satışı yapılmadığı kaydedildi. Kanser tedavisi ile hayati tehlikeye haiz genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan söz konusu ilaçların, yurt dışında farklı ülkelere yasa dışı yollarla çıkartılması için görüşmeler yapıldığı kaydedildi. Ülke dışına çıkarılmadan ele geçen ilaçlar ile ilgili başlatılan soruşturma sürerken, yakalanan 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

Gümrüklerde ilaç kaçakçılığı 7 ayda patladı
POLİTİKA
Gümrüklerde ilaç kaçakçılığı 7 ayda patladı

Sahte reçete operasyonunda gözaltı sayısı yükseldi
GÜNDEM
Sahte reçete operasyonunda gözaltı sayısı yükseldi
Abone Ol Google News
Rekora yelken açtı

Rekora yelken açtı

Türkiye'nin dört denizini tek başına aşacak.
Balıkçı teknesine gemi çarptı

Balıkçı teknesine gemi çarptı

​Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında facia: İki kişi hayatını kaybetti
Sorunların çözümü diyalog

'Sorunların
çözümü diyalog'

​Erdoğan 'Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi'nin ardından konuştu.

​TBMM Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasıyla ilgili açıklama

​AK Partili Akbaşoğlu duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde AB'ye mesaj.

Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı.

Adalet Bakanı Gül'den çağrı.

Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması.

Yarın erişime açılacak. Okullarda karne etkinliği yapılmayacak.

​İstanbul'da müdürdü köyünde çoban oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.