Piyasa değeri bir milyon TL: İzmir'de 'kaçak botoks dolgu ürünü' operasyonu İzmir'de polisin bir depoya düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen botoks dolgu ürünü ele geçirildi. Bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Abone Ol