Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Piyasa değeri bir milyon TL İzmirde kaçak botoks dolgu ürünü operasyonu
İSTANBUL

Piyasa değeri bir milyon TL: İzmir'de 'kaçak botoks dolgu ürünü' operasyonu

İzmir'de polisin bir depoya düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen botoks dolgu ürünü ele geçirildi. Bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Piyasa değeri bir milyon TL: İzmirde kaçak botoks dolgu ürünü operasyonu
İzmir'de 'kaçak botoks dolgu ürünü' operasyonu yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesindeki depoda gümrük kaçağı botoks dolgu ürünleri olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

DHA
  • Söz konusu depoya 9 Nisan'da operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerinde bin 370 botoks dolgu ürünü, 2 bin 740 botoks uygulama şırıngası, 8 bin sahte botoks bandrolü ve 108 kırışıklık giderici soğuk zincir botoks ürünü ele geçirdi.

Bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Muğla'da tarihi eser operasyonu: 'Lejyoner kılıcı' ele geçirildi
GÜNDEM
Muğla'da tarihi eser operasyonu: 'Lejyoner kılıcı' ele geçirildi

Milyonlarca kaçak makaron ve sigara filtresi ele geçirildi: Devlete faturası 25 milyar lira
EKONOMİ
Milyonlarca kaçak makaron ve sigara filtresi ele geçirildi: Devlete faturası 25 milyar lira
Kiev dahilhepsini vururuz

Kiev dahil
hepsini vururuz

​Rusya'dan Ukrayna'ya yeni tehdit.
Piyasa değeri bir milyon TL

Piyasa değeri bir milyon TL

​İzmir'de 'kaçak botoks' operasyonu: Binlercesi ele geçirildi.
ABDde birpolis cinayeti daha

ABD'de bir
polis cinayeti daha

​Siyahi genci başından vurarak öldürdü.
Marketlerden<br>tek tek toplatılıyor

Marketlerden
tek tek toplatılıyor

​Ispanaklarda salmonella tehlikesi.
İzmir'de<br>kadın cinayeti

İzmir'de
kadın cinayeti

​Çocuklarını görmek için gitti boğularak öldürüldü.

“İşbaşı destek programı”yla hem istihdam hem de üretim artacak.

4.5 büyüklüğünde deprem

4.5 büyüklüğünde deprem

​AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 30 ya da 40 bin kişi hacı olacak.

​Ukraynalı mülteci kadınlar İngiliz erkeklerin istismarına maruz kalıyor.

​Ayasofya Medresesi 86 yıl sonra açılıyor.

Sultan Abdülhamit'ten Beckham'ın dünürüne.

Paşinyan:​ Ankara ile müzakerelerin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyorum.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.