Piyasaya sahte para sürecek olan zanlı yakalandı Piyasaya sahte para sürecek olan zanlı yakalandı Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen araştırmada piyasaya sahte para sürmek üzere olan Ercan K. isimli zanlı kıskıvrak yakalandı. Otelde konakladığı esnada takipte olduğunu anlamayan zanlı, sahte paraları piyasaya sürmek için harekete geçti. Planını uygulamaya koyan Ercan K. sahte paraları vermek için buluşma noktasına gittiği esnada polis ekiplerince yakalanarak göz altına alındı.

Haber Merkezi 05 Eylül 2019, 23:33 Son Güncelleme: 05 Eylül 2019, 23:50 IHA