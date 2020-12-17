PKK 10 milyon ağaç yaktı PKK 10 milyon ağaç yaktı PKK terörü yeşil ve doğayı da hedef alıyor. Teröristlerin, Hatay başta olmak üzere çıkardığı yangınlarda milyonlarca ağaç yandı. TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “PKK’nın yok ettiği orman varlığı 10 milyon ağaç. Bu, sadece sayabildiklerimiz. Ağaç sevgisi olanlar neredesiniz?” diye sordu.

Fazlı Şahan 17 Aralık 2020, 00:00 Son Güncelleme: 17 Aralık 2020, 00:15 Yeni Şafak