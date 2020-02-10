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PKK adliyeyi havaya uçuracaktı

PKK adliyeyi havaya uçuracaktı

Silopi Adliyesi’nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Bayar Ç. terör örgütü PKK’dan aldığı talimatla adliye binasını havaya uçurma hazırlığı yaparken yakalandı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Silopi adliyesi
Silopi adliyesi

Adliyede hizmetli olarak çalışan E.A., 8 Şubat’ta Silopi Cumhuriyet Başsavcısı’nı telefonla arayarak Bayar Ç.’nin kendisine internet üzerinden definecilik için kullanılan 45 adet kaya kırıcı patlayıcı aldırdığını anlattı. E.A. patlayıcıların adliye binasında açılan kolonlara yerleştirileceğini öğrendiğini söyledi.

44 PATLAYICI BULUNDU

İhbarın ardından polis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla adliyede arama yaptı. Bilgi işlem odasında 44 adet 100 gram patlayıcı, dün gece 01.45’te gözaltına alınan Bayar Ç.’nin evinde ise alüminyum folyoya sarılı 1 patlayıcı madde, 3 balya halinde 29 bin 805 dolar bulundu.

16 KOLONA YUVA AÇMIŞLAR

Uzman ekipler adliye binasının zemin katında gördükleri konusunda ise şok oldu. 16 kolon ve taşıyıcı kirişlere oluklar açılmış, kolonlara ayrı ayrı elektrik tesisatı çekilmiş ve zaman düzeneği kurulmuştu. Operasyonu genişleten polis saldırıyla bağlantısı tespit edilen Mert Y.T., Bahadır Y., Faysal Y., Adem Ç. ve Faysal A.’yı gözaltına aldı. Şüphelilerden Bahadır Y.’nin adliyede çalışan elektrikçilerle ilgilendiği, Faysal Y.’nin de adliyenin elektrik işlerini yaptığı ve zaman ayarlı düzeneği kurduğu belirtiliyor. Bayar Ç.’nin patlayıcıları 1 ay boyunca her gün adliyeye götürdüğü ve yakalanmasa bu hafta içi eylem yapacağı iddia edildi.

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