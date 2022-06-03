Gündem PKK gösterilerine göz yummuşlardı Yunan Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
ANKARA

PKK gösterilerine göz yummuşlardı: Yunan Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Yunan Büyükelçi Christodoulos Lazariz, ülkesinin terör örgütlerine sağladığı imkanlar ve Atina’daki Türk Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Lazaris'e adı geçen terör örgütlerinin Yunanistan'da propaganda, finansman ve eleman temini faaliyetlerini rahatlıkla yürüttüğü ve terörle iltisaklı çevreler için Yunanistan'ın güvenli liman kimliğinin arttığı aktarıldı.

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Haber Merkezi Diğer
PKK gösterilerine göz yummuşlardı: Yunan Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Yunan Büyükelçi Christodoulos Lazariz

Türkiye'nin yeni bir sınır ötesi operasyona hazırlanması, terör örgütü PKK yandaşlarını ayaklandırdı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde farklı zamanlarda gösteriler yapan terör sempatizanları son olarak Yunanistan'da sahneye çıktı.

Yunanistan yönetimi, terör örgütü destekçilerinin gösterilerini görmezden gelerek, Atina'daki Türk Büyükelçiliği civarında eylem yapanlara müdahale etmemişti.

Skandal gelişmeler sonrası Yunan Büyükelçi Christodoulos Lazariz, ülkesinin terör örgütlerine sağladığı imkanlar ve Atina’daki Türk Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

"YUNANİSTAN TERÖRİSTLER İÇİN GÜVENLİ LİMAN"

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Bakanlığa çağrılan Lazaris'e Türkiye'nin konuya ilişkin görüşleri ve tepkileri iletildi.

Lazaris'e adı geçen terör örgütlerinin Yunanistan'da propaganda, finansman ve eleman temini faaliyetlerini rahatlıkla yürüttüğü ve terörle iltisaklı çevreler için Yunanistan'ın güvenli liman kimliğinin arttığı aktarıldı.

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Ayrıca Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden teröristlerin her türlü lojistik ve eğitim imkanlarından yararlandıkları Lavrion kampı örneği Lazaris'e gösterildi.

Lavrion kampının Irak ve Suriye'deki PKK kamplarıyla kıyaslanabilir ölçüde bir terör yuvası haline geldiği görüşü de aktarılan Lazaris'e, bu kamptan başlayıp Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında aleni PKK gösterisi haline gelen eylem dolayısıyla Türkiye'nin tepkisi ve konuya ilişkin görüşleri iletildi.

Görüşmede Yunanistan’daki Türk temsilciliklerinin ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik kaygılar da dile getirildi, terörle mücadelede etkili iş birliği beklentisi tekraren ifade edildi.

Ayrıca Yunanistan’ın terörle mücadelede komşuluk ilişkilerinden ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin gerekliliği de vurgulandı.

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