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POLİTİKA

PKK Kaz Dağları'nı yakmakla tehdit etmişti

Terör örgütü PKK'nın, paçavra gazete Yeni Özgür Politika üzerinden Türkiye'yi Kaz Dağları'nı yakmakla tehdit etmesinden 17 gün sonra, Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları'nda orman yangını çıktı. PKK paçavrası, "Kürt'le barışmayan Kaz Dağları'nı kaybeder" ifadesini kullanmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK Kaz Dağlarını yakmakla tehdit etmişti
PKK paçavrası üzerinden Türkiye tehdit edilmişti.

Terör örgütü PKK'nın borazanı olan Yeni Özgür Politika isimli gazete, 6 Ağustos'ta Türkiye'yi manşetten verdiği haberle aşağılık bir şekilde tehdit etmişti.

PKK'DAN AŞAĞILIK TEHDİT

''Kürt'le barışmayan Kaz Dağları'nı kaybeder'' başlıklı haberde, terör örgütünün paçavrası aleni bir şekilde Kaz Dağları'nı yakacaklarını ilan etmişti.

PKK'nın Türkiye'yi Kaz Dağları'nı yakmakla tehdit etmesinden 17 gün sonra, Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda orman yangını çıktı.

Terör örgütü PKK paçavra gazete Yeni Özgür Politika üzerinden Türkiye'yi Kaz Dağları'nı yakmakla tehdit etti
HAYAT
Terör örgütü PKK paçavra gazete Yeni Özgür Politika üzerinden Türkiye'yi Kaz Dağları'nı yakmakla tehdit etti

'ATEŞİN ÇOCUKLARI' ÜSTLENMİŞTİ

Türkiye'nin güneyinde geçtiğimiz haftalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken terör örgütü PKK yangınları çıkardığını itiraf etmişti. PKK'ya bağlı sosyal medya hesaplarında yangınları "Ateşin Çocukları İnisiyatifi"nin çıkardığı belirtilmişti.

Kaz Dağları'nda çıkan orman yangınına 4 uçak ve 29 helikopter müdahale ediyor
OYNAT 00:34
Kaz Dağları'nda çıkan orman yangınına 4 uçak ve 29 helikopter müdahale ediyor
Balıkesir Edremit Kazdağları mevkiinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 29 helikopter müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda 'Yangını kontrol almak için ekiplerimiz havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Son ateş sönene kadar görevdeyiz.' ifadeleri kullanıldı.

Kaz Dağları'nda çıkan yangına uçak ve helikopterle müdahale ediliyor
OYNAT 01:17
Kaz Dağları'nda çıkan yangına uçak ve helikopterle müdahale ediliyor
Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkiisi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan üç helikopter ve uçakla, karadan da çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracıyla alevlere müdahale ediyor.
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