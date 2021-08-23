PKK Kaz Dağları'nı yakmakla tehdit etmişti

Terör örgütü PKK'nın, paçavra gazete Yeni Özgür Politika üzerinden Türkiye'yi Kaz Dağları'nı yakmakla tehdit etmesinden 17 gün sonra, Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları'nda orman yangını çıktı. PKK paçavrası, "Kürt'le barışmayan Kaz Dağları'nı kaybeder" ifadesini kullanmıştı.
Terör örgütü PKK'nın borazanı olan Yeni Özgür Politika isimli gazete, 6 Ağustos'ta Türkiye'yi manşetten verdiği haberle aşağılık bir şekilde tehdit etmişti.
PKK'DAN AŞAĞILIK TEHDİT
''Kürt'le barışmayan Kaz Dağları'nı kaybeder'' başlıklı haberde, terör örgütünün paçavrası aleni bir şekilde Kaz Dağları'nı yakacaklarını ilan etmişti.
PKK'nın Türkiye'yi Kaz Dağları'nı yakmakla tehdit etmesinden 17 gün sonra, Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda orman yangını çıktı.
'ATEŞİN ÇOCUKLARI' ÜSTLENMİŞTİ
Türkiye'nin güneyinde geçtiğimiz haftalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken terör örgütü PKK yangınları çıkardığını itiraf etmişti. PKK'ya bağlı sosyal medya hesaplarında yangınları "Ateşin Çocukları İnisiyatifi"nin çıkardığı belirtilmişti.