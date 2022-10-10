Gündem PKK/KCKnın lojistik sorumlularından Çekdar Kaya Sincarda yakalanarak Türkiyeye getirildi
ANKARA

PKK/KCK'nın lojistik sorumlularından Çekdar Kaya Sincar'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çekdar Kaya'yı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

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Haber Merkezi AA
PKK/KCKnın lojistik sorumlularından Çekdar Kaya Sincarda yakalanarak Türkiyeye getirildi
Terörist Çekdar Kaya

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu Çiyager Mamhuri kod adlı Çekdar Kaya'yı yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kaya, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2015'te katıldı.

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Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2016'da, Sincar'da ise 2017'de terörist faaliyetlerde bulunan Kaya, Sincar'da bulunduğu sürede, örgüt tarafından sözde birliğin keskin nişancısı olarak görevlendirildi.

Son olarak PKK/KCK'nın sözde Sincar lojistik sorumlusu olarak görev yaptığı belirlenen terörist Çekdar Kaya, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'daki MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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