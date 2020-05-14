MİT'in düzenlendiği operasyonda PKK/KCK'nın Mahmur alanı üst düzey yöneticisi Galya Bekir etkisiz hale getirildi

Ekonomi

Deneme amacıyla başlamıştı: Türk somonu Rusya ve Japonya sofrasını süslüyor

Ordu’da yaklaşık 30 yıl önce deneme amacıyla üretimine başlanan ve olumlu sonuçlar alınan gökkuşağı alabalığı cinsi olan "Türk somonu", Rusya ve Japonya’ya ihraç ediliyor. Bu yılki Türk somonu üretiminden yaklaşık 60 milyon lira gelir bekleniyor.