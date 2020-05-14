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ANKARA

PKK/KCK'nın Mahmur alanı üst düzey yöneticisi Galya Bekir etkisiz hale getirildi - Son dakika

MİT'in düzenlendiği operasyonda PKK/KCK'nın Mahmur alanı üst düzey yöneticisi Galya Bekir etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda PKK/KCK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir adlı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
MİT'in düzenlediği operasyonda üst düzey terörist öldürüldü.
MİT'in düzenlediği operasyonda üst düzey terörist öldürüldü.

Terör örgütü PKK'ya nefes aldırmayan MİT, sınır ötesi operasyonlarıyla örgütün önemli isimlerini etkisiz hale getirmeyi sürdürüyor.

PKK/KCK'nin uzun süredir takip edilen sözde Mahmur alan üst düzey yöneticisi YJA-Star Mahmur Cephe Sorumlusu "Berivan Sarya" kod adlı Galya Bekir'in yerinin tespit edilmesi üzerine MİT operasyon için harekete geçti.

PKK'lı Galya Bekir, Irak'ın kuzeyindeki Karakoçak dağı Miştenur tepesine 15 Nisan'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Teröristin PKK'ya 2002'de Suriye'den katıldığı, sorumlu seviyede Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Örgütün silahlı kadın yapılanmasının önde gelen sorumlularından olan teröristin etkisiz hale getirilmesiyle bölgedeki kadın kadrolar arasındaki emir komuta zincirinin zayıflaması ve örgütün tecrübeli kadro bulmakta sorun yaşaması bekleniyor.

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