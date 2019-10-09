Gündem PKK oğlumu vermek için 20 bin lira istedi
DİYARBAKIR

PKK oğlumu vermek için 20 bin lira istedi

Diyarbakır’da PKK’nın kaçırdığı çocukları için nöbet tutan ailelerden baba Salih Gökçe, terör örgütünün oğlunu geri vermek için 20 bin lira istediğini söyledi. Oğlunun izini bulduğu Kobani’de parayı teröristlere verdiğini anlatan acılı baba, “Ancak yine de oğlumu alamadım” dedi. Evlat nöbetindeki aile sayısı ise 36. gününde 54’e ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salih Gökçe
Salih Gökçe

Ağrılı Salih Gökçe’nin oğlu Ömer Gökçe (24), 5 yıl önce İstanbul’da çalıştığı ve askere gitmek için hazırlık yaptığı dönemde terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp, Suriye’ye götürüldü. Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağıtoklu köyünde tek başına yaşayan ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan Salih Gökçe, 17 Eylül günü Diyarbakır’a gelerek, HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı.

KOBANİ’YE GİTTİM

Baba Gökçe, Ömer’in Suriye’nin Kobani kentine gezmek amaçlı götürüldüğünü ardından da terör örgütü PKK/PYD tarafından 30 kişiyle birlikte kaçırıldığını anlattı. Oğlunu bulmak için Kobani’ye gittiğini ifade eden baba, burada görüştüğü teröristlerin kendisinden 20 bin lira talep ettiğini kaydetti.

KAMPIN ETRAFINI DOLAŞTIRDILAR

Gökçe, “Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gittim. Akçakale’den beni Suriye’ye geçirdiler. Teröristler benden ‘5 bin lira ver, senin oğlunu vereceğiz’ dediler. Parayı verdikten sonra kampları gezdik, gittiğimiz kampın etrafını dolaştırdılar, meğerse çocuğum oradaymış ama haberim yok. Ertesi gün yine gittik bu defa 15 bin lira istediler yine verdim. Oradayken bir bomba patladı beni gönderdiler” dedi.

KINALI KUZUM GEL NOLUR

Oğlu Ömer’in gelmesi için çağrı yapan baba, şöyle konuştu: “Ömer’im kınalı kuzum, kurban olayım sana, bak iki ayaklı kurtlar seni götürdü. Senin bir kardeşin askerdi. Diğeri de şimdi asker. Benim sesimi duyuyorsan gel ne olur. Ben sizi büyüttüm, aç kaldım, susuz kaldım, şimdi seni bana versinler, deseler kendini ateşe at, vallahi kendimi atarım, yeter ki evine dön gel.”

Zorla götürüp parayla sattılar

  • Latife Ödümlü
  • Dicle Üniversitesi öğrencisi oğlu Özgür’ün (22), 10 ay önce PKK’lı teröristlerce kaçırıldığı iddiasıyla 10 Eylül’den beri eylemde olan Latife Ödümlü, “Fırsatını bulursan kaç, gel oğlum” dedi. 10 Eylül’de oturma eylemine başlayan Siirtli Latife Ödümlü, şunları söyledi: “Çocukları PKK tarafından götürülen annelerin hepsi gelmiyor, korkuyorlar. Korkmayın, gelin, destek verin, burada oturun. Allah razı olsun, insanlar gelip, destek ziyaretleri yapıyor. Oğlum beni duyuyorsan neredeysen kaç, gel. Bir fırsatını bulsan kaçıp, gel. Ben buradan kalkmayacağım. Sen gelinceye kadar ben burada oturuyorum. Kimseden korkmuyorum. Benim oğlumu zorla kaçırıp, götürdüler, parayla sattılar. Kış geliyor, kar geliyor, yağmur geliyor; ama yine burada oturacağım.”

36. günde 54 aile oldu

Hatice Ceylan (ön sırada ortada)

Diyarbakır’da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 36. günde 54’e çıktı. Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için gelen anne Hatice Ceylan da oturma eylemine katıldı. Anne Ceylan, oğlunun hafızlık eğitimi görürken kaçırıldığını, o günden sonra adeta hayatlarının karardığını söyledi. Tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu belirten Ceylan, şunları kaydetti: “HDP oğlumuzu bıraksın. Oğlumuzu, çocuklarımızı sahiplenmesinler. Çocuklarımız onların değil ki sahiplenmişler. Bunlar oğlumuzu esir gibi kullanıyor. Oğlumuz onların kölesi değil ki. Çocuklarımızı bıraksınlar, kendi çocuklarını götürsünler bu kadar seviyorlarsa. Oğlum bizi izliyor, duyuyorsa kapımız ona açık. O bizim her şeyimiz.”

Şehidimizi uğurladık

  • Muhammet Emin Kotanoğlu'nun cenaze töreni
  • Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yaşanan araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Muhammet Emin Kotanoğlu’nun cenazesi Bursa’da toprağa verildi. Güreş sporcusu olan, DSİ Nilüfer ve Bursa Büyükşehir takımlarının formasını giyen Muhammet Emin Kotanoğlu’nun babası Sezayi, annesi Serap, kardeşleri Ahmet ve Selin Kotanoğlu, Mihraplı Camisi bahçesinde taziyeleri kabul etti. Şehidin naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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